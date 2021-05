Wynagrodzenie nauczycieli: Takie będą zarobki w 2021 r.

W ustawie budżetowej na 2021 r. kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2020 r. (wynosi 3537,80 zł).

W rozporządzeniu uwzględnione są wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, a także trzy poziomy wykształcenia.

Kwoty podane w niej są takie same jak w rozporządzeniu ministra edukacji obowiązującym od 1 września 2020 r.

Szef MEiN jest zobowiązany co roku do wydania rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, nawet gdy wynagrodzenie to nie zmienia się w stosunku do poprzedniego roku. Tak jest w tym roku - wysokość kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pozostaje na poziomie z 1 września 2020 r.

Wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w 2021 r.

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. Podstawą kształtowania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest kwota bazowa, ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela, w której podanych jest 12 stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, a także trzy poziomy wykształcenia.

Najliczniejsza grupa nauczycieli to osoby z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym - stanowią oni ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli. W tabeli podano, że w tej grupie wynagrodzenie:

nauczyciela stażysty wynosi - 2949 zł brutto,

nauczyciela kontraktowego - 3034 zł brutto,

nauczyciela mianowanego - 3445 zł brutto

nauczyciela dyplomowanego - 4046 zł brutto.

W grupie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym i wynagrodzenie stażysty wynosi 2818 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - 2823 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 3002 zł brutto, a nauczyciela dyplomowanego - 3523 zł brutto.

W grupie nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz z innym wykształceniem, a także wynagrodzenie stażysty wynosi - 2800 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - 2818 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 2638 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego - 3079 zł brutto.

Dodatki dla nauczycieli w 2021 r.