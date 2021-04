Wynagrodzenia nauczycieli znów na stole, ale o podwyżkach nie ma jeszcze mowy

Najlepszym tego przykładem są negocjacje z premier Beatą Szydło w kwietniu 2019 r., która zaproponowała pakt dla edukacji. Pani premier pokazała nam wtedy wyliczenie, ile nauczyciel będzie zarabiał, jeśli się zgodzi na wydłużenie pensum o kilka godzin. Oszustwo polegało na tym, że zamiast wykupić te godziny po cenie przynajmniej godziny nadliczbowej czy średniej, było to 25 zł za godzinę - na co nie mogliśmy się zgodzić. Rządzący nigdy nie chcieli nam dać nawet równowartości godziny nadliczbowej.

Obecnie nie mówimy "nie", bo w polityce nigdy nie wolno tak mówić, ale czekamy na ofertę. Jeśli ministerstwo zaproponuje nam znaczne podniesienie tego pensum - np. o 3-4 godziny - to na pewno się na to nie zgodzimy, bo przy obecnym niżu demograficznym co czwarty nauczyciel straciłby pracę.

Jako związek zawodowy musimy najpierw bronić miejsc pracy, a dopiero później wysokości wynagrodzeń.

A zatem te propozycje będą dotyczyły raczej rozwiązań systemowych. Czego spodziewa się pan jeszcze?

- Tak. Wiem, że ministerstwo poruszy kwestie uproszczenia awansu zawodowego i zaproponuje pewne zmiany prawa oświatowego.

Ze swej strony będziemy się domagać jak najszybszego wznowienia prac dotyczących komisji dyscyplinarnych, bo dzieją się ciekawe rzeczy.... Zgłosimy też kolejne uwagi do projektu edukacji włączającej. Jestem przekonany, że gdybyśmy na początku roku nie podnieśli rabanu, to szkoły specjalne zostałyby zlikwidowane. Dlatego będziemy chcieli na jutrzejszym spotkaniu jeszcze raz usłyszeć od ministra zapewnienie, że one pozostaną.

Teraz rusza pilotaż na Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą, który ma pochłonąć 31 mln zł. Myśleliśmy, że będą one powstawać pod jakimś nadzorem, a tu się okazuje, że to normalne przetargi i zgłaszają się do nich funkcjonujące obecnie ośrodki szkolno-wychowawcze. I co to za nowość? Gdzie jest ta nowoczesna kadra? Gdzie są dzieci wieku od 3 do 6 lat, które miały być objęte tym systemem?

Wygląda na to, że potwierdza się moja teza, którą przedstawiłem jeszcze za czasów minister Katarzyny Hall, że największym nieszczęściem dla polskiej edukacji są granty unijne, bo robimy coś, co potem nikomu nie służy...

Zaplanowane na 29 kwietnia posiedzenie zespołu będzie pierwszym od sierpnia 2020 r. Sądzi pan, że uda się coś ustalić?

- Jestem dobrej myśli. Spotkanie jest on-line, ale zaproszono 21 podmiotów, w tym kilka ministerstw, wszystkie organizacje zawodowe, organizacje samorządowe.

Ostatnio premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że to ujma dla rządu, że nie realizuje porozumienia z nami, więc wygląda na to, że rząd wziął sobie za punkt honoru, by rozwiązać problem wynagrodzeń nauczycieli.

Jutro ma być ogłoszenie oferty, do której - kiedy ją już dostaniemy na piśmie - będziemy mogli się w jakimś rozsądnym czasie odnieść - i przystąpić do dalszych prac.

