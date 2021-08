"Wystarczy nie bojkotować rozmów". Minister Czarnek w sprawie płac nauczycieli

Dojdziemy do porozumienia, jeśli nie będziecie bojkotować rozmów - tak minister edukacji i nauki Przemysława Czarnek zwraca się do prezesa związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza.

"Wystarczy chcieć rozmawiać na temat kierunkowych propozycji, a dojdziemy do bardzo dobrych rozwiązań płacowych", napisał dziś na twitterze minister Przemysław Czarnek.

To jego reakcja na zapowiedź złożenia dziś (poniedziałek 9 sierpnia) przez Sławomira Broniarza wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o rejestrację komitetu inicjatywy ustawodawczej. Ma on będzie zbierać podpisy pod projektem dotyczącym automatycznego wzrostu płac nauczycieli wraz ze wzrostem średniej płacy w gospodarce narodowej.

Zarejestrowany komitet miałby trzy miesiące na zebranie minimum 100 tys. podpisów. Początek ich zbierania zaplanowany jest na wrzesień.

Zdaniem ministra edukacji i nauki, by osiągnąć porozumienie "wystarczy nie bojkotować rozmów i nie wymyślać zastępczych happeningów. Cel, a nie same środki".

Ile mają zarabiać nauczyciele?

Średnia pensja nauczyciela to dziś ok. 5 tys. zł brutto.

Na początku maja w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jakie będą obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nim stawki te w tym roku nie wzrosną.

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego powinno być równe średniemu wynagrodzeniu w gospodarce krajowej za III kw. roku poprzedzającego rok budżetowy. Oznaczałoby to dziś ok. 8 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Na początku lipca nauczyciele wyszli demonstrować na ulice.