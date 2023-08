Podwyżki dla nauczycieli, subwencja oświatowa w górę. Jest potwierdzenie resortu finansów

obserwator

2023-08-30 16:53:42

NIKT młody po 5 latach studiów np matematyki nie przyjdzie do pracy w szkole,,,, w policji i WOJSKU podwyższono znacznie wynagrodzenie wchodzącym do zawodu, w oświacie jest PODWYŻSZANE procentowo EFEKT jest taki że dyplomowany, który ma i tak 1000 zl więcej za wysługę lat , co najmniej 500 zl moty

...

wacyjnego dostaje DWA razy większą podwyższę od tego który rozpoczyna pracę, a DYSPROPORCJE są coraz większe, początkujący dostaje 2500 netto i zero jakichkolwiek dodatków,