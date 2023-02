Wyższe wynagrodzenia nauczycieli możliwe w marcu. Jest jednak warunek

Istnieje prawdopodobieństwo, że podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich, wynikająca ze wzrostu tzw. kwoty bazowej o 7,8 proc., zostanie wypłacona wraz z pensją za marzec. Ale pewności nie ma, bo rozporządzenie płacowe nie jest jeszcze gotowe.

Zgodnie z ustawą budżetową nauczycielom należą się wyższe wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. Jednak... ciągle ich nie otrzymali.

- Nie mogliśmy rozpocząć prac nad projektem rozporządzenia, dopóki nie została uchwalona ustawa budżetowa. Dlatego samorządy nie mogły jeszcze wypłacić nauczycielom wynagrodzeń według nowych stawek, ale w najbliższych tygodniach powinno się to już wydarzyć - powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Chodzi o podwyżkę w wysokości 7,8 proc., o której środowisko oświatowe poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Nauczyciele czekają na wyższe wynagrodzenia, które - zgodnie z ustawą budżetową - należą im się od 1 stycznia 2023 r. Nie dostali ich w styczniu i nie dostali ich w lutym - nauczyciele, jako chyba jedyna grupa zawodowa w kraju, otrzymują bowiem wynagrodzenia z „góry”.

O przyczynach takiego stanu rzeczy informował wiceminister Dariusz Piontkowski w sejmie, podczas posiedzenia Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

- Obecnie trwają konsultacje i uzgodnienia projektu rozporządzenia o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych nauczycieli. Nie mogliśmy rozpocząć tych prac, dopóki nie została uchwalona ustawa budżetowa. Dlatego samorządy nie mogły jeszcze wypłacić nauczycielom wynagrodzeń według nowych stawek, ale w najbliższych tygodniach powinno się to już wydarzyć. Jesteśmy na końcowym etapie uzgodnień tego rozporządzenia - wyjaśnił.

Rozporządzenie płacowe nie podoba się związkowcom

Jak wiadomo, prace związane z tym rozporządzeniem nie przebiegają bezproblemowo. Związki nauczycielskie oprotestowały wysokość zawartych w nich stawek, wskazując, że wbrew informacjom o znaczących podwyżkach dla początkujących nauczycieli są one na poziomie pensji minimalnej, co może tylko zniechęcać do zawodu.

Zatem choć istnieje prawdopodobieństwo, że nauczyciele zobaczą te podwyżki na swoich paskach już w marcu (czyli w wynagrodzeniu za marzec), to jest ono niewielkie. Natomiast pod koniec tego miesiąca służby finansowo-księgowe powinny je już naliczać.

Chodzi oczywiście o podwyżkę w wysokości 7,8 proc., o której minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował środowisko oświatowe jeszcze w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego.

Środowisko oświatowe było zaskoczone propozycją MEiN

Wówczas w tę informację środowisko nie chciało uwierzyć. Tym bardziej ich związki zawodowe, które domagały się podwyżki co najmniej 20-proc. Bo tylko taka ich zdaniem mogłaby stanowić dobrą podstawę do negocjacji wzrostu wynagrodzeń w tym roku.

Te rozmowy wciąż trwają, choć - jak widać - nie przynoszą żadnych rezultatów. Obecnie na kolejną turę rozmów z rządem czeka Solidarność oświatowa, aczkolwiek ich przedstawiciele nie widzą wielkich szans powodzenia w tych rozmowach. Tym razem chodzi o wzrost 20-proc.

