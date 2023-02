Zamiast czytać, dzieci będą grać. Gry wideo w szkolnym kanonie

Dwie gry wideo znalazły się oficjalnie w kanonie lektur szkolnych. Mają uzupełnić podstawę programową języka polskiego. Ministerstwo już zapowiedziało konkurs na kolejnych 30.

- To będzie dla nauczycieli duże wyzwanie, ale wierzę, że sobie poradzą - mówi Tomasz Huk z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego.

Gry „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów” zostały dodane do podstawy programowej języka polskiego z uwagi na konteksty pedagogiczne i społeczne - tłumaczy Ministerstwo Edukacji i Nauki.

O pomyśle wprowadzenia do podstawy programowej gier wideo Ministerstwo Edukacji i Nauki mówiło już od jakiegoś czasu. "This War of Mine" oraz "Gra Szyfrów" to dwie propozycje, które znalazły się w kanonie lektur szkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

"Gry wideo stanowią jeden z kluczowych elementów współczesnej kultury. Cyfrowe opowieści angażują dziesiątki milionów odbiorców, dając podstawy do przeżywania pasjonujących opowieści, rozwijają umiejętności psychomotoryczne, są przestrzenią budowania międzyludzkich relacji i źródłem artystycznej ekspresji. Przykładem takich gier są „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów”, które z uwagi na konteksty pedagogiczne i społeczne zostały dodane do podstawy programowej języka polskiego" - czytamy w uzasadnieniu ministerstwa.

Gry o walorach poznawczych i społecznych. A do tego kształtują empatię

O korzystnym wpływie gier zarówno na rozwój, jak i edukację mówią także eksperci. Joanna Pigulak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreśla, że dzięki grom mamy możliwość stymulowania umiejętności motorycznych, percepcyjnych, a z drugiej strony oczywiście także poznawczych, intelektualnych czy logicznych.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę np. „This War of Mine” to jest to gra, której tematem jest życie cywilów w czasie wojny. Oczywiście takie ujęcie, w którym pojawia się perspektywa cywila przytłoczonego przez konflikt wojenny, pojawia się i w reportażu i filmach, ale w grach ta perspektywa jest inna w tym sensie, że to my wcielamy się w tych cywilów - my jako gracze staramy się zapewnić im przetrwanie w tym bardzo nieprzyjaznym świecie. To, że buduje się ta relacja pomiędzy graczem a bohaterem, sprawia, iż kształtuje się empatia; możemy w większym zakresie niż w jakimkolwiek innym medium współodczuwać z tymi postaciami - tłumaczy Joanna Pigulak.

Gry wideo są już w podstawie programowej, ale pomysł to za mało. Czy uczniowie przeszkolą swoich nauczycieli?

Nie ulega wątpliwości, że doświadczenie uczniów w kwestii gier wideo często przewyższa to, które mają nauczyciele. Dlatego zdaniem Joanny Pigulak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, skoro już włączyliśmy gry do podstawy programowej, trzeba dać nauczycielom odpowiednie narzędzia, które umożliwią im pracę z wykorzystaniem nowych "pomocy naukowych".

- Scenariusze lekcji, pomysły na ćwiczenia z wykorzystaniem gier, pomysły na wspólne analizy gier razem z uczniami to jest to, co moim zdaniem powinno zostać dostarczone nauczycielom i szkołom wraz z tym pomysłem - podkreśla Joanna Pigulak.

Choć o kursach lub szkoleniach dotyczących gier wideo jeszcze nikt z nauczycielami nie rozmawia, na stronie resortu edukacji znalazły się już pierwsze propozycje scenariuszy zajęć, które z wykorzystaniem gier będzie można przeprowadzić.

- To będzie dla nauczycieli duże wyzwanie, ale ja wierzę, że sobie poradzą - uważa Tomasz Huk z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Przypomina, że gdy w związku z pandemią nauczyciele musieli przejść na nauczanie zdalne, nikt ich specjalnie nie szkolił ani z programów, na których nagle przyszło im pracować, ani z technik prowadzenia lekcji na odległość. Mimo to wielu z nich wykazało się inicjatywą i nieprzeciętnymi pomysłami.

- To jest naprawdę obszar do popisu, jeśli chodzi o polonistów, którzy będą musieli na lekcji "przerobić" te gry wideo. Od nich zależy, czy uczniowie będą musieli zagrać w tę grę w ramach zadania, czy będą musieli opowiedzieć o jej fabule, czy jednak skupić się na tym, jakie przesłanie niesie. Możliwości jest naprawdę sporo - podkreśla Huk.

Skąd uzyskać dostęp do gier wideo z kanonu lektur szkolnych?

Dostęp do gier, które znalazły się w kanonie lektur szkolnych, a więc „This War of Mine” produkcji 11bit studios oraz "Gry Szyfrów" stworzonej przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN), uzyskać można między innymi za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (www.zpe.gov.pl) prowadzonej przez ministra edukacji i nauki.

"Grę Szyfrów" z powodzeniem znajdziemy także na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Można ją będzie również pobrać z AppStore oraz Sklepu Play. Działać będzie na goglach VR, PC z systemem Windows oraz urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez iOS i Android.

- Grę pobrało już ponad 100 tysięcy osób i to nie tylko z Polski, ale i z Wielkiej Brytanii, Chin czy Niemiec - podkreśla Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii IPN, i dodaje, że to uczniowie w badaniach wskazywali na grę wideo jako pożądaną formę nauki. To oni wskazali też interesujący ich temat, na bazie którego powstała gra.

- Te kanały dystrybucji gry i to, że ona powstawała po to, by była dostępna dla młodzieży w postaci imersyjnej (angażującej użytkownika w świecie przedstawionym - przyp. red.), jako nowa forma komunikacji dla nauczycieli, sprawiają, że czujemy, iż ta misja została spełniona. Z quizu dotyczącego gry, który znajduje się na stronie MEiN, jasno wynika, że wiedza na temat wojny polsko-bolszewickiej i kryptologii zostaje w głowach, a my oczywiście zachęcamy, żeby z tą inspiracją, z tym bodźcem sięgnąć do tradycyjnych publikacji, by dowiedzieć się więcej - podkreśla Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii IPN.

Ministerstwo zapowiedziało konkurs na kolejne 30 gier wideo do wykorzystania w edukacji

Włączenie wskazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki gier do procesu dydaktycznego w szkole nie jest obowiązkowe, choć do skorzystania z nowych możliwości resort gorąco nauczycieli zachęca. Ministerstwo już zapowiedziało też konkurs na kolejne 30 gier, z których będzie można korzystać w procesie dydaktycznym.

