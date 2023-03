Zamieszanie z kwalifikacjami nauczycieli przedmiotowych. Będą nowe zasady

Poseł Jacek Tomczak skierował do Ministra Edukacji i Nauki interpelację w sprawie kwalifikacji nauczycieli przedmiotowych w szkołach podstawowych, w związku z sygnałami, że interpretacja przepisów w tej kwestii sprawia wiele trudności.

„Czy osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia na kierunku odpowiadającym zakresem kształcenia treściom przedmiotu, który ma być nauczany oraz posiadająca wymagane przygotowanie pedagogiczne, może zostać zatrudniona jako nauczyciel przedmioty w szkole podstawowej” - zapytał poseł Tomczak.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski wyjaśnił, że od 1 października 2019 r. (czyli od roku akademickiego 2019/2020) miały miejsce zmiany w sposobie kształcenia nauczycieli, polegające m.in. na wydaniu nowego standardu kształcenia.

„Trwają obecnie prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli” - poinformował Piontkowski w odpowiedzi.

Parlamentarzysta Koalicji Polskiej zauważył, że w ostatnim czasie osoby związane z zarządzaniem w oświacie sygnalizują spore zamieszanie wokół interpretacji aktów wykonawczych określających szczegółowe kwalifikacje, jakie muszą posiadać nauczyciele.

Rozbieżne opinie w sprawie zatrudniania nauczycieli w klasach 4-8

Problem szczególnie dotyczy dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotowego w klasach 4-8, osoby, która posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku odpowiadającym przedmiotowi, którego ma nauczać.

„W opinii niektórych kuratorów oświaty oraz części pracowników MEiN osoba taka może być zatrudniona wyłącznie, jeżeli posiada wykształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia. Spotkać można jednak również, także wśród ekspertów, opinie odmienne” - wskazał Jacek Tomczak.

Zapytał resort, czy osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia na kierunku odpowiadającym zakresem kształcenia treściom przedmiotu, który ma być nauczany oraz posiadająca wymagane przygotowanie pedagogiczne, może zostać zatrudniona jako nauczyciel przedmioty w szkole podstawowej?

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Odpowiedzi udzielił wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, który zaznaczył, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w SP posiada osoba, która ukończyła:

1) jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia lub studia I stopnia, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia lub studia I stopnia, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu, prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla danego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia lub studia I stopnia, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zmiany w sposobie kształcenia od 1 października 2019 r. Inny standard

Ale stan prawny ma niebawem ulec zmianie. Jak wyjaśnił minister, od 1 października 2019 r. (czyli od roku akademickiego 2019/2020) miały miejsce zmiany w sposobie kształcenia nauczycieli, polegające m.in. na wydaniu nowego standardu kształcenia. Mowa o rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z którym kształcenie nauczycieli jest prowadzone na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych, dla cykli rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela składa się z przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz przygotowania pedagogicznego. Od roku akademickiego 2019/2020, na studiach ma miejsce w cyklu 5-letnim: na studiach pierwszego i drugiego stopnia (łącznie) lub na jednolitych studiach magisterskich na kierunku studiów odpowiadającym merytorycznie nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, a w trakcie studiów jest realizowane przygotowanie pedagogiczne.

Z kolei przygotowanie pedagogiczne może mieć miejsce na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednym z tych poziomów (wybór sposobu organizacji kształcenia w tym zakresie jest po stronie uczelni).

Będą nowe zasady - trwają prace w resorcie edukacji i nauki

„Realizacja zajęć z przygotowania pedagogicznego w całości na studiach I stopnia nie oznacza, że absolwent tych studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela, ponieważ przygotowanie merytoryczne do tego zawodu uzyskuje się na studiach I II stopnia łącznie” - zaznaczył Dariusz Piontkowski. „Jeśli absolwent studiów I stopnia na kierunku dającym przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu np. absolwent kierunku „geografia” zapewniającym przygotowanie do nauczania przedmiotu geografia, nie uzyskał przygotowania pedagogicznego w trakcie tych studiów, to może takie przygotowanie zrealizować na studiach II stopnia na tym kierunku. Studia I i II stopnia dana osoba może odbyć w różnych uczelniach - dodał.

Do roku 2019 obowiązywały inne zasady. Kształcenie nauczycieli na studiach mogło odbywać się w cyklu krótszym - jedynie 3-letnim na studiach I stopnia albo nawet 2-letnim na studiach II stopnia.

„W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwają obecnie prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w którym uregulowane zostaną kwestie kwalifikacji nauczycieli kształconych na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych, zgodnie z wdrożonymi od roku akademickiego 2019/2020 standardami kształcenia nauczycieli. Absolwenci studiów I stopnia na kierunkach nauczycielskich nabytych po studiach I stopnia, które rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2019/2020, zachowają swoje kwalifikacje” - zapewnił minister Piontkowski.

