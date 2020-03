Zdalne lekcje dzień po dniu. Resort chwali się odsłonami

Niemal 1,4 miliona użytkowników i ponad 22 miliony odsłon, do tego ponad trzy tysiące materiałów – to najkrótsze podsumowanie pierwszego tygodnia uruchomionego przez ministerstwo cyfryzacji portalu gov.pl/zdalnelekcje.

Tydzień temu ministerstwo cyfryzacji zainicjowało akcję #zostanwdomu i poucz się online.

W ramach akcji ministerstwo cyfryzacji na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje zaproponowało tematy na każdy dzień, ale i propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, i średnich.

Jak się okazuje - wielu skorzystało z materiałów proponowanych przez ministerstwo. A dokładnie niemal 1,4 miliona Polaków.

11 marca podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie. Placówki będą zamknięte od poniedziałku (16 marca) - informował premier Mateusz Morawiecki.

W piątek 20 marca na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii.

- Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu lekcji do Świąt Wielkiejnocy. To trudna decyzja, ale ważna i potrzebna, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzeniania się koronawirusa - przekazał na konferencji prasowej szef rządu.

To oznacza, że nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. MEN zaleca, by prowadzili z uczniami zajęcia zdalnie.

Zawieszenie zajęć w szkołach to nie wakacje, ani ferie. Warto ten czas dobrze wykorzystać. Jak? Możliwości jest wiele.

Lekcje z internetu

Jak dowiadujemy się ze strony ministerstwa, idea powstania była prosta. Ma być to miejsce, w którym nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą znaleźć materiały, które świetnie się sprawdzą w trakcie zdalnego nauczania. Resort chwali się, że ta propozycja jest wyjątkowa. Dlaczego?

Po pierwsze eksperci NASK i Ministerstwa Edukacji Narodowej poszukują w internecie najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Szukają nie tylko na oficjalnych stronach instytucji oświatowych, ale i na portalach organizacji pozarządowych, czy witrynach cyfrowych pasjonatów. Wszystkie materiały umieszczane są w jednym miejscu, żeby nie trzeba było tracić czasu na ich wyszukiwanie.

Po drugie – materiały są dopasowane do etapu nauczania i przedmiotu.

Po trzecie – wszystko jest publikowane w formie planu lekcji. Wystarczy wybrać poziom edukacji uczniów, czy własnych dzieci, do tego dzień i kliknąć.