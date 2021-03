Złotówka dodatku motywacyjnego dla nauczycieli z Rybnika

Nauczycielom z Rybnika w województwie śląskim obniżono dodatek motywacyjny za pracę z 40 zł do kwoty 1 zł brutto - choć może to brzmieć jak ponury żart, to nim nie jest. Nauczyciele jasno mówią, że taka kwota jest dla nich upokorzeniem i nie zamierzają jej przyjmować. Zastanawiają się nad jej zwróceniem urzędowi miasta lub "zrzuceniem się" na cel charytatywny.