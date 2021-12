Zmęczeni reformami nauczyciele odchodzą z zawodu. Będzie gorzej?

Chaos prawny, braki kadrowe i przeładowana podstawa programowa – tak oceniają polską oświatę dyrektorzy szkół niepublicznych, objęci badaniem „Barometr Edukacji Niepublicznej”. Co gorsza, ich zdaniem nie ma szans na szybką poprawę w edukacji. Ponad 51 proc. badanych dyrektorów prognozuje, że ta sytuacja się pogorszy.

Dyrektorzy szkół niepublicznych bardzo źle oceniają obecną sytuację w polskiej oświacie, chociaż ich szkoły jeszcze tego nie odczuwają.

Według badanych nie należy się spodziewać szybkiej poprawy - zdaniem większości będzie jeszcze gorzej.

Największe wyzwania dla dyrektorów to obecnie utrzymanie kadr i zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Wszystko wskazuje na to, że zmiany w prawie oświatowym – te zapowiadane i już wprowadzone – dotykają również szkół niepublicznych. W ciągu zaledwie kwartału – od września do grudnia - wartość Indeksu Optymizmu, wyznaczanego przez badanie „Barometr Edukacji Niepublicznej” spadł o 0,5 pkt - z 6,1 pkt do 5,6 pkt.

To dużo jak na dyrektorów szkół niepublicznych, którzy tylko w niewielkim stopniu mogą się obawiać negatywnych skutków planowanych regulacji, zwłaszcza tych mających na celu zwiększenie kompetencji kuratora oświaty, jego wpływu na wybór i kontynuowanie pracy dyrektora czy też realizowane zajęcia dodatkowe.

Bez szans na poprawę

To one jednak sprawiają, że zdecydowana większość badanych dyrektorów wypowiada się negatywnie o tym, co dzieje się w polskiej oświacie.

Ponad 66 proc. ocenia ją jako „raczej złą” lub „zdecydowanie złą”, a przeciwnego zdania jest tylko co jedenasty badany (8,9 proc.). Dyrektorzy wśród powodów takiego stanu rzeczy najczęściej wymieniają chaos prawny, ograniczanie autonomii szkół, braki kadrowe oraz przeładowaną i niedostosowaną do współczesnych realiów podstawę programową.

Zdaniem większości badanych nic nie wskazuje na to, by w ciągu najbliższych miesięcy ta sytuacja miała się poprawić. Aż 38 proc. ankietowanych uważa, że „raczej się pogorszy” natomiast ponad 13 proc. że „zdecydowanie się pogorszy”. Respondenci przewidują też, że wbrew zapewnieniom władz oświatowych, w szkołach nastąpi dalszy wzrost biurokracji.

– W polskiej oświacie mamy do czynienia z kumulacją negatywnych zjawisk. Zmęczeni kolejnymi reformami nauczyciele odchodzą z zawodu. Na ich miejsce nie przychodzą nowi, bo młodzi ludzie coraz rzadziej wiążą swoją przyszłość z pracą w szkole. To sprawia, że większość szkół w Polsce ma trudności z pozyskaniem i utrzymaniem wartościowej kadry. Trudno się spodziewać, że sytuację poprawią zmiany zapowiadane przez resort edukacji. Zwiększenie uprawnień kuratorów i perspektywa kary więzienia dla dyrektorów mogą jedynie pogorszyć i tak już złe nastroje w szkołach, a w konsekwencji pogłębić problemy oświaty – ocenia Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Stan obecny i wyzwania