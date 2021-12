Zmiany w Karcie Nauczyciela są już przesądzone, choć ich treści nie uzgodniono

Związki zawodowe skwitowały to jednym postulatem – najpierw wypracowanie zmian w systemie wynagradzania, a więc uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli od podawanego przez Prezesa GUS średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a dopiero potem możemy rozmawiać o innych sprawach. Natomiast samorządom co najmniej kilka z tych zapowiedzi bardzo się spodobało, zwłaszcza takich, jak likwidacja dodatku uzupełniającego, obniżenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych czy skrócenie wymiaru urlopów, w tym również wzrost pensum.

Trochę pod prąd

Rozstrzygnięcia nie przyniosły również rozmowy wznowione po przerwie letniej. I nie mogły, bo w propozycji z 21 września 2021 r. resort nie tylko się nie wycofał z oprotestowanej przez związkowców propozycji podniesienia zarobków nauczycieli w drodze zwiększenia pensum o 2 godziny, ale je zwiększył do 4 godzin dla tzw. nauczycieli tablicowych. Wprowadził również tzw. godziny dyspozycyjności nauczycieli w wymiarze 8 godzin tygodniowo, podczas których nauczyciele mieliby pracować w szkole.

Według założeń MEiN nauczyciele mieliby przeznaczać ten czas na: spotkania z rodzicami, konsultacje z uczniami, wycieczki szkolne, doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, opiekę nad uczniami np. podczas dyskotek, udział w radach pedagogicznych.

W trakcie następnego posiedzenia zespołu 22 października MEiN uszczegółowił, że zwiększenie pensum miałoby dotyczyć wszystkich nauczycieli, natomiast 8 godzin dyspozycyjności tylko tych, których tygodniowe pensum wynosi do 25 godzin. Powyżej tej granicy mieliby pracować w szkole 3 godziny tygodniowo nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, a 2 godziny nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Propozycje zarówno zwiększenia pensum, jak i wprowadzenia godzin dyspozycyjności (zwanych też karcianymi) zostały zdecydowanie odrzucone przez przedstawicieli związków zawodowych. Rozmowy nie zostały jednak przerwane, a wprost przeciwnie zintensyfikowane. W trakcie październikowego spotkania zespołu uzgodniono bowiem, że najpierw trzeba rozwiązać kwestię kierunków zmian w systemie wynagradzania, a dopiero potem kwestie pozostałe, tym bardziej że wiele proponowanych rozwiązań spotyka się z aprobata strony samorządowej.

Negocjacje bez finału

Częściowo tak też się stało - w ciągu dwóch ostatnich miesięcy strona rządowa trzykrotnie spotkała się z przedstawicielami solidarności, a w szczególności Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", a na początku grudnia doszło też do spotkania przedstawicieli wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych z kierownictwem MEiN oraz (dzień po nim ) do spotkania szefostwa resortu z samorządowcami.

W tym samy czasie o nauczycielach dyskutowano również na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Jednak wobec braku uzgodnień co do sposobu rozwiązania kwestii wynagrodzeń niczego do końca nie ustalono. Konkrety miały zapaść po ostatnim spotkaniu solidarności z MEiN, oraz na zespole trójstronnym tuż po świętach. Jak wiadomo tzw. rozmowy belwederskie nie zakończyły się wiążącymi ustaleniami, w związku z powyższym trójstronny zespół też się nie spotkał. Zatem – jak mówią negocjatorzy – na stole jest twarda propozycja MEiN w trochę zmodyfikowanej wersji z maja i nic więcej.

Nie należy się więc spodziewać, by w projekcie zmian do Karty Nauczyciela pojawiły się zmiany inne niż te, które minister Przemysław Czarnek chce od początku wprowadzić i je sygnalizuje.

Można więc być prawie pewnym, że w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela:

1. Pensum nauczycielskie wzrośnie o 4 godziny. W tym miejscu warto jeszcze raz podkreślić, że zwiększeniu pensum w takim wymiarze przeciwstawiają się związkowcy, a i samorządowcy wahają się, co do jego poparcia;

2. Pojawią się godziny dyspozycyjności w wymiarze 8 godzin tygodniowo. I znowu – związkowcy są na nie. Samorządowcy generalnie popierają, ale mówią – zróbmy to stopniowo, bo póki co nie jesteśmy przygotowani do zorganizowania nauczycielom stanowisk pracy w szkołach;

3. Zmieni się system awansu zawodowego. Koncepcja MEiN zakłada zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego do dwóch - nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. Tym samym likwidacji ulegną stopnie stażysty i nauczyciela kontraktowego. Droga do stopnia nauczyciela mianowanego miałaby prowadzić przez trwający co najmniej 4 lata okres wprowadzenia do zawodu, w czasie którego początkujący pedagog będzie pracować pod opieką mentora, certyfikowanego przez kuratora oświaty, a także egzamin. Nauczyciel mianowany będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu 6 lat i złożeniu egzaminu przed szeroką komisją, w której mają się znaleźć przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, eksperci i związkowcy.

Na tym rozwój kariery się nie kończy – nauczyciele dyplomowani po pięciu latach od uzyskania tego stopnia awansu będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i wynagrodzenie, uzyskując jedną z czterech specjalizacji:

- dydaktyczno-metodyczną,

- opiekuńczo-wychowawczą,

- w zakresie zarządzania i organizacji,

- nadzoru i efektów kształcenia.

Ma być to możliwe po 5 latach pracy jako nauczyciel dyplomowany. Po kolejnych 5 latach od uzyskania specjalizacji I stopnia nauczyciel dyplomowany będzie mógł zostać specjalistą II stopnia w tych samych zakresach. Uzyskanie specjalizacji ma być udokumentowane odpowiednim dorobkiem w oświacie oraz zdaniem egzaminu zewnętrznego. MEiN nie określił, gdzie konkretnie, ale wskazał, że mógłby to być np. IBE;

4. Zmieni się sposób oceny pracowników – według resortu ma być ona dokonywana przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji, a także przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji. MEiN chce by dokonywano jej na podstawie ok. 15 kryteriów, z których większość 9 miałoby być taka sama dla wszystkich nauczycieli. Do 3 mógłby wybrać dyrektor szkoły i miałby one związek ze specyfiką pracy szkoły, natomiast pozostałe 3, dotyczące pracy nauczyciela, wybierałby sam zainteresowany. Ocena pracy dyrektora miałaby dotyczyć oceny w zakresie 16 kryteriów.

Jeszcze bez pieniędzy

Zmiany dotkną również regulacji dotyczących systemu wynagradzania. Jest niemal pewne, że z portfeli nauczycieli znikną niektóre składniki wynagrodzenia. Dotyczy to zwłaszcza dodatku uzupełniającego, który część nauczycieli otrzymywało w sytuacji, gdy jednostki samorządu terytorialnego nadmiernie oszczędzały na zajęciach dodatkowych. Zrównany do kwoty 300 zł ma być dodatek wiejski, chociaż jego przyszłość nie jest pewna. Dla części dodatków ma być określona kwota minimalna – tak jak stało się to już w przypadku dodatku za wychowawstwo. Znikną „nauczycielskie” odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który teraz ma być taki sam, jak dla pracowników innych zawodów, a więc niemal 3-krotnie mniejszy. Zmniejszony ma być również wymiar urlopu do 50 dni.

W radiowej zapowiedzi projektu minister Czarnek wskazał, że projekt nowelizacyjny obejmie zmiany "o których od dawna mówiliśmy, z wieloma okresami przejściowymi i udogodnieniami, wcześniejszą emeryturą, ale także z nowym systemem wynagrodzeń nauczycieli, czyli czymś, co było postulowane przez Solidarność - nad tym przepisem jeszcze pracujemy".

Zatem warto wskazać, że w czasie dwustronnych rozmów MEiN z oświatową solidarnością ustalono możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w oświacie przed 1 stycznia 1999 r. Wynika to z troski o nauczycieli, dla których zabraknie miejsc pracy na skutek zwiększenia pensum. Związkowcy z solidarności podkreślają jednak, że w rozmowach nie określono jeszcze warunków tego przejścia.

Nie uzgodniono też – o czym już była mowa - systemu wynagradzania nauczycieli. Trzecie „spotkanie belwederskie” nie przyniosło w tym zakresie spodziewanego przez solidarność oświatową przełomu, ale – jak wówczas podkreślano – pewne rozwiązania są analizowane i na pewno służy temu propozycja przedłożona przez związkowców. Należy mieć nadzieję, że w tym zakresie obie strony jeszcze się spotkają, co pozwoli na wyjście z negocjacyjnego impasu i uzgodnienie pozostałych zmian, które – jeśli nie liczyć 20-proc. podwyżki pensum i godzin karcianych – nie budzą większych kontrowersji.

