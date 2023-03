Zmiany w nadzorze pedagogicznym odciążyły nauczycieli. "Mogą skupić się na uczniach"

Sorry

2023-03-11 08:26:11

Jestem matematykiem, który w korporacji pracuje już od 5 lat . Niebo a ziemia. Laptop służbowy nadgodziny płacone praca od 7 do 15 i ludzie nie za najniższa krajowa! Do pracy w szkole wiem,że już nie wrócę, a szkoda. Tylkotak się zastanawiam kto po studiach ścisłych przyjdzie do szkoły uczyć za te p

...

sie pieniądze. Sami idioci lub desperaci, a i z tymi będzie trudno . Więc już niedługo spoleczenssie obudzi. Jak nie będzie kto miał przygotowywać do matury i na dobre studia. I nie ma czegoś takiego jak powołanie. My też musimy zarabiać na chleb. W moich czasach nauczyciel to był ktoś, klasy max 18 osób no ale sorry nie za takie pieniądze. Kpina, kpina i jeszcze raz kpina! Nie dziwie się młodym, że mają takie podejscie .