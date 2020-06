Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Minister każe czekać, związkowcy żądają rozmów

Na temat projektu nowelizacyjnego Karty Nauczyciela, mówi krótko: to tylko kosmetyka, bo chodzi głównie o ten trzydniowy termin.

„Solidarność – Oświata” ich się domaga

O wiele ostrzejszy komentarz uzyskaliśmy od Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”.

- Jeśli mają to być tygodnie, miesiące, to równie dobrze mogą to być lata. To dowód na to, że ministrowi ten zespół ciąży. Kierownictwu MEN nie bardzo odpowiada to, że w czasie prac zespołu nie są w stanie przeforsować swoich koncepcji, za to muszą odpowiadać na różne pytania jego członków. Wydać wyraźnie, że nie bardzo im to odpowiada, za to bardzo odpowiada im pandemia, bo nie muszą się z nikim spotykać i niczego konsultować. Więc teraz odbywa się zarządzanie jednoosobowe, a jak ono wygląda,to widać. Możemy nad tym ubolewać, ale zwracamy panu ministrowi uwagę, że prowadzenie dialogu społecznego należy do zasady konstytucyjnej naszego kraju i minister edukacji narodowej nie jest wyłączony z tego obowiązku. Dlatego najpóźniej jutro wysyłamy pismo żądające jak najszybszego wznowienia prac zespołu trójstronnego – zapowiada Sławomir Wittkowicz.

I dodaje: - Będziemy nalegać, żeby to spotkanie odbyło się już w lipcu. Nie musimy się z panem ministrem osobiście spotykać, ale są różne platformy, które to umożliwiają. MEN może takie spotkanie zorganizować.

Odnosząc się do sprawy nowelizacji przepisów dyscyplinarnych podkreślił, że miały one trafić do Sejmu już na początku roku. Była to inicjatywa ministra Piontkowskiego, który wskazywał, że musi to być pilna nowelizacja, która usunie najbardziej kuriozalne przepisy z Karty.

W tym miejscu warto dodać, że wznowienia prac zespołu trójstronnego domaga się również Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Podwyżka bez problemów

Trochę niejasna była natomiast wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego w sprawie 6-proc. podwyżki wynagrodzeń nauczycielskich. Wygląda bowiem na to, że minister Piontkowski nie odniósł się do tej planowanej od 1 września 2020 r., ale tej z września 2019 r. Stwierdził bowiem, że ta podwyżka jest naliczana w subwencji oświatowej i od początku roku odpowiednie kwoty uwzględniające zwiększone wynagrodzenie nauczycieli wpływają na konta samorządów. Niemniej związkowcy nie widzą tu żadnych niebezpieczeństw.

- W kolejnych wersjach tarczy nie pojawiają się przepisy, które miałyby zagrozić realizacji ustawy budżetowej, a te podwyżki są w nią wpisane, więc państwo ma obowiązek je wypłacić. To, że nie zgadzamy się na tak małą podwyżkę, to już zupełnie inna kwestia. I te postulaty podtrzymujemy – wyjaśnia Sławomir Wittkowicz.

- Wielokrotnie pytałem o tę podwyżkę i pan minister powiedział, że nie ma decyzji, żeby coś miało się tu zmienić. Dzisiejszą odpowiedź ministra można by dwuznacznie zrozumieć, ale pewne jest, że do dnia dzisiejszego nikt nie odwołał tego, że ta podwyżka wynagrodzeń będzie – stwierdził Ryszard Proksa.

Dobrze, że kształcenie zdalne będzie kontynuowane

Na marginesie tych wypowiedzi obaj przedstawiciele związków zawodowych przyznali słuszność decyzji ministra o kontynuowaniu kształcenia zdalnego do końca roku szkolnego. Nie tylko dlatego, że organizacje związkowe postulowały takie rozwiązanie, ale dlatego że jest to racjonalne działanie.

- Od początku mówiliśmy, że nie ma sensu otwierać szkół, bo to proszenie się o kłopoty, a do tego marnotrawienie środków na ich przygotowanie do przyjęcia dzieci. Już samo wprowadzenie zajęć opiekuńczych z elementami dydaktyki, cokolwiek to znaczy – pokazało, że te grupy są bardzo nieliczne, a koszty niewspółmiernie wysokie – podkreślił Sławomir Wittkowicz.

Dodał, że szefostwo MEN powinno się skoncentrować na przygotowaniu roku szkolnego 2020-2021 pod względem wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy, a także do prowadzenia nauczania zdalnego, żeby i uczniowie, i nauczyciele mogli ten sprzęt pożyczyć i z niego korzystać, a także na wdrożeniu elementów do prowadzenia zajęć online platformy, na którą MEN już wydał kilkanaście milionów złotych.

- Dobrze, że młodzież do szkół już nie wróci, bo nawet państwa, które mają większe sukcesy w walce z koronawirusem, tego nie robią. To jednak kilka milionów dzieci, które mogą być dla swojego środowiska wielkim zagrożeniem – skomentował Ryszard Proksa.

O co chodzi z dyscyplinarkami

Przypomnijmy, zespół ds. statusu pracowników oświaty został reaktywowany przez ministra Dariusza Piontkowskiego tuż po objęciu przez niego teki ministra edukacji narodowej, a więc w czerwcu 2019 r. Jego zadaniem miało być przygotowanie zmian w systemie oświaty, a przede wszystkim zmian w sposobie wynagradzania nauczycieli i systemu awansu zawodowego.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się pod koniec sierpnia 2019 r. Na spotkaniu w styczniu ustalono, że najpilniejszą sprawą jest poprawienie przepisów dotyczących procedury rozpatrywania spraw o naruszenie dyscypliny nauczycieli. Chodzi o praktyczne wyłączenie dyrektorów szkół z prowadzenia spraw dyscyplinarnych swoich nauczycieli. Mając to na uwadze posłowie Lewicy złożyli projekt nowelizacyjny, który 4 marca 2020 r. został przez Komisję Edukacji Nauki i Młodzieży odrzucony, ze względu na przygotowany i wydyskutowany w ramach zespołu projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, który według przedstawicieli MEN był już na etapie oczekiwania na wpis na listę projektów RM.

Jak widać, od tego czasu nic się nie zmieniło. Trzeba mieć jednak nadzieję, że w sytuacji odmrażania gospodarki i życia społecznego, projekt, zgodnie z zapowiedziami ministra Piontkowskiego, trafi do RM, a niebawem do Sejmu i nowelizacja zostanie uchwalona. Wtedy bowiem nic już nie będzie stało na przeszkodzie, aby trójstronny zespół mógł wrócić do dyskusji nad pragmatyką zawodu nauczycielskiego. Tego w końcu wszyscy się domagali.