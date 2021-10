Zmiany w statusie nauczycieli. Metropolie wstępnie za – czekają na konkrety

Według Unii Metropolii Polskich Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło do propozycji zmian w statusie zawodowym pracowników oświaty wiele korzystnych rozwiązań, które samorządy postulowały i na które czekały – tak przynajmniej wynika z materiału przekazanego MEiN w tej sprawie. Najważniejsza z nich jest likwidacja dodatku uzupełniającego, ale są również wydłużenie pensum, wprowadzenie godzin dostępności nauczyciela oraz uregulowanie kwestii urlopowych.

Według przedstawicieli dużych miast jest wiele argumentów przemawiających za zmianami w pragmatyce nauczycielskiej, których tak bardzo nie chcą nauczyciele.

Zaproponowane przez MEiN zmiany idą, zdaniem metropolii, w dobrym kierunku, odpowiadając na aktualne potrzeby uczniów, rodziców, a także środowisk lokalnych.

Zdaniem UMP w dyskutowanym projekcie jest jeszcze szereg spraw wymagających uszczegółowienia i wyjaśnienia. Najważniejsze są oczywiście kwestie finansowe.

Ujawnione przez MEiN 21 września propozycje zmian w statusie zawodowym pracowników oświaty, które tak radykalizują środowiska nauczycielskie, z punktu widzenia samorządu wcale źle nie wyglądają.

Można nawet powiedzieć, że przedstawiciele organów prowadzących większość z nich popierają. Widać to wyraźnie w uwagach, które – zgodnie z prośbą kierownictwa MEiN - Unia Metropolii Polskich przekazała resortowi oświaty do przeanalizowania. Mają one pomóc w dalszych rozmowach przedstawicieli rządu z samorządowcami i związkami zawodowymi w ramach trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który ma się zebrać 22 października.

Do akceptowanych przez samorządy propozycji należą przede wszystkim: rezygnacja z rozliczania średniego wynagrodzenia, a co za tym idzie - składania sprawozdań i likwidacja dodatku uzupełniającego, a także zmiany w zakresie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wyższe pensum? Tak

UMP wspiera też tak bulwersujące nauczycieli podwyższenie pensum i wprowadzenie godzin dostępności. Samorządy odnoszą się do nich pozytywnie, warunkując je adekwatnością środków budżetowych przekazywanych na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli zarówno zatrudnionych w oświacie samorządowej, jak i na dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty.

„Dotychczasowy wzrost subwencji oświatowej nie postępował równolegle ze wzrostem katalogu zadań oświatowych i kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące te zadania. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, powinna ona uwzględniać m.in. finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, dotacje. W przypadku podwyżki wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli (niesubwencyjnych) powinna zostać podniesiona również kwota dotacji przedszkolnej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa” – czytamy w uwagach UMP.

Dyspozycyjność? Tak

Na kwestie tzw. godzin dyspozycyjności, czyli 8 godzin tygodniowo, w czasie których nauczyciel miałby pracować w szkole, samorządowcy też patrzą pozytywnie, podkreślając, że ta zmiana jest potrzebna i spotka się z dobrym przyjęciem zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców.