Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli. Tak, tylko końca negocjacji nie widać

Kolejna tura rozmów Solidarności oświatowej z rządem nie przyniosła rozstrzygnięć, mimo że dyskusja toczy się w obecności przedstawicieli Prezydenta RP. Do uzgodnienia jest tylko jedna kwestia – realizacja punktu VI porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. Chodzi o uzgodnienie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli do końca... 2020 r. Właśnie mija 2021 i wygląda na to, że strony stoją dokładnie w tym samym miejscu.

Negocjacje rządu z Solidarnością wciąż nie przynoszą rozwiązań, które pozwoliłyby na zmiany w statusie nauczycieli.

Nie ma zgody co do powiązania wynagrodzeń nauczycieli z wysokością średniej pensji w gospodarce krajowej. A to oznacza, że rząd nie zamierza realizować złożonej na piśmie obietnicy.

Nawet jeśli dojdzie do ustalenia harmonogramu zmian, to nie będą one oznaczały podwyżek. Te związkowcy będą musieli dodatkowo wynegocjować.

Wtorkowa (30 listopada) tura negocjacji przedstawicieli rządu ze związkowcami z KSOiW NSZZ „Solidarność” nie przybliżyła stron do rozwiązania kwestii zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. – W trakcie rozmów strony przedstawiły swoje stanowiska, ale się nie porozumiały. W związku z tym jutro zbiera się Rada KSOiW w celu ustalenia dalszych kroków – poinformowała Monika Ćwiklińska, członek prezydium oświatowej Solidarności.

Dwa lata dyskusji

Gdyby nie trwające od ponad dwóch lat ustalenia w sprawie terminu rozmów i tzw. negocjacje płacowe, całą kwestię zmiany systemu wynagradzania nauczycieli można by sprowadzić do krótkiego stwierdzenia – system trzeba szybko uprościć i zakończyć spory. Ale zdaniem związkowców z Solidarności, rząd robi uniki, kluczy i wymyśla coraz to nowsze sposoby, by porozumienia nie zrealizować, czym "drażni środowisko".

Najpierw były obrady przy okrągłym stole oświatowym, tuż po nich obrady przy stolikach regionalnych. Dyskusja z udziałem kierownictwa resortu i jego służb terenowych oraz licznych przedstawicieli środowisk oświatowych na temat koniecznych zmian w edukacji, w tym również w systemie wynagradzania nauczycieli czy awansie zawodowym, przetoczyła się przez cały kraj, ale jej ustaleń, wniosków, chyba jeszcze nikt tak naprawdę nie poznał.

Przypomnijmy – w maju 2021 r., kiedy to minister Przemysław Czarnek ogłosił nowy plan zmian i podwyżki od 1 września 2022 r. dla nauczycieli, w środowisku zawrzało. Bo jak szybko podliczono, tę podwyżkę nauczyciele mieli sami sobie sfinansować.

Przedstawiciele związków zawodowych – wszystkich, biorących udział w negocjacjach – wycofali się z rozmów już w trakcie prac pierwszego podzespołu ds. zmian w wynagrodzeniach. Okazało się bowiem, że najważniejszy punkt rozmów – powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową – nie uległ zmianie.

System nadal miał się opierać na wynagrodzeniu zasadniczym, kwocie bazowej i wynagrodzeniu średnim (nazywanym obecnie przeciętnym). System bardzo zagmatwany, wg którego nauczyciele zarabiają co najmniej dobrze, oczywiście nie licząc tych, których wynagrodzenie ociera się o płacę minimalną.

Tu chodzi o system

Tak było tuż przed wakacjami. Po nich wszystko się miało zmienić, co minister edukacji zapowiedział w trakcie sierpniowego spotkania z Radą KSOiW NSZZ „Solidarność”, a potem powtórzył w wypowiedziach medialnych. Stwierdził nawet, że docelowo przejmie zatrudnianie nauczycieli. Ale kiedy przyszło co do czego, to nowa propozycja brzmiała: 4 godziny pensum plus dla tablicowych i 8 godzin dyspozycyjności w szkole.