Zmiany w zawodowym awansie nauczycieli nie zachwycają

Znamy szczegóły proponowanych przez MEiN rozwiązań dotyczących zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli, które będą 10 czerwca dyskutowane.

Proponowane nowe rozwiązania w systemie awansu nie podobają się stronie społecznej, która zamierza mocno przeciwko nim protestować, chociaż to "materiał" do dyskusji.

Projekt zakłada skrócenie stopni awansu, a jednocześnie wydłużenie czasu dojścia do nich. Nie ma też nic wspólnego z postulatem odbiurokratyzowania szkoły.

Zamienił stryjek siekierkę na kijek - komentują dokument przedstawiciele związków zawodowych i wyraźnie wskazują, że propozycja ministerstwa dotycząca zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli, którą 10 czerwca zajmie się pierwsza z grup roboczych powołanych przez zespół trójstronny ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, się im nie podoba.

I chociaż każda z central związkowych przygotowała już stanowisko w tej sprawie, związkowcy nie chcą na razie ujawniać szczegółów, ograniczając się jedynie do zdawkowych komentarzy.

Zdawkowo, ale na nie

- Po co kasować dotychczasowy podział, jeśli ten nie upraszcza systemu, tylko go na nowo gmatwa? Poza tym proponowane rozwiązania spowodują jeszcze większą biurokrację w szkole niż obecnie – mówi przedstawiciel oświatowej Solidarności, zastrzegając, że to nie jest oficjalne stanowisko związku, bo to poznamy dopiero jutro.

- Na przykład dla nauczycieli dyplomowanych określono specjalizacje, z których nic nie wynika, pomijając fakt, że sam sposób dochodzenia do tych specjalizacji jest dość dziwny... Bo po co nauczycielowi specjalizacja w dziedzinie zarządzania i organizacji, jeśli on chce uczyć, a nie zarządzać? – mówi Ewa Tatarczak, przedstawicielka Forum Związków Zawodowych.

- Materiał do dyskusji dostaliśmy 4 czerwca, a do 9 czerwca trzeba było dać opinię. To pokazuje, jak te prace wyglądają... System awansu to nie jest coś, co można stworzyć z poniedziałku na wtorek. Kiedy za ministra Handkego wchodziły stopnie awansu zawodowego, było to poprzedzone szerokimi konsultacjami w środowisku oświatowym – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Podkreśla, że stanowisko związku zostanie zaprezentowane na spotkaniu i na pewno „będzie ono dużym zaskoczeniem dla ministerstwa”. Jednocześnie zapewnia, że ZNP nie wycofa się z prac nad projektem.

- Zamierzamy rozmawiać, ale to nie oznacza, że można nam wcisnąć każdy kit! Nie chcemy być wciągnięci w tę głupotę - i w tym kierunku pójdzie nasze stanowisko – zapowiada Krzysztof Baszczyński.

- Nie widzimy większego sensu, by dyskutować o tym dokumencie, bo wynika z niego, że w ramach odbiurokratyzowania stworzymy nowe formy biurokracji... Mamy wiele pytań do proponowanych w dokumencie zmian i będziemy się domagali od strony rządowej pisemnego stanowiska w ich sprawie – stwierdza Sławomir Wittkowicz, przedstawiciel FZZ, ale więcej szczegółów nie ujawnia.

Sugerowane zmiany w awansie

Co takiego jest w tym projekcie, na co nauczyciele ze związków zawodowych nie zamierzają się zgodzić? Oto szczegóły.

Z przesłanych przez MEiN założeń do dyskusji wynika, że będą następujące stopnie awansu zawodowego nauczycieli: