Znów będzie gorąco ws. statusu zawodowego nauczycieli. Od tego spotkania wiele zależy

Nauczycielskie związki nie zamierzają się zgodzić na warunki, które 9 miesięcy temu zdecydowanie odrzuciły. MEiN kładzie na stół te same propozycje, ale mówi o podjęciu próby wypracowania zmian w konsensusie. Czy minister Czarnek trzyma coś w zanadrzu?

Na wtorek (23 sierpnia) zaplanowana jest kolejna tura rozmów Ministerstwa Edukacji i Nauki ze związkowcami w sprawie statusu zawodowego nauczycieli.

Minister Czarnek nie kryje, że na stole negocjacyjnym położy zwiększenie pensum nauczycielskiego, ale jednocześnie mówi o chęci porozumienia.

Sytuacja jest dynamiczna: związkowcy nie zgodzą się na stare propozycje, a nowych jeszcze nie dostali.

Zapowiedziane na wtorek (23.08) spotkanie zespołu trójstronnego zapowiada się burzliwie. Spośród dwóch punktów – organizacja roku szkolnego oraz wynagrodzenia nauczycieli – zwłaszcza ten drugi budzi emocje. Zgodnie bowiem z zapowiedzią ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka będzie on dotyczył kwestii podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, których nie objęła podwyżka wynikająca z nowelizacji Karty nauczyciela. Sprzeciw związkowców budzi nie tyle zapowiedź dyskusji o podwyżkach – bo o nie się upominali – ale proponowany przez ministra sposób ich osiągnięcia.

Stare propozycje na stole - co nowego powie minister?

– Dalej nasze propozycje są na stole i będą przedmiotem konsultacji także 24 sierpnia. Jest faktem, że musi być kolejny wzrost wynagrodzeń, który będzie miał miejsce wraz z nową ustawą budżetową – mówił minister Przemysław Czarnek podczas spotkania z dziennikarzami 11 sierpnia.

Podkreślił przy tym, że program wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących nie o 20 proc. (jak obecnie), a o 36 proc. jest nadal możliwy. Tylko trzeba dojść do niego w konsensusie.

Na to właśnie związkowcy nie zamierzają się zgodzić. Pytani dlaczego, odpowiadają, że te propozycje odrzucili już ponad rok temu, ponadto w żadnej nie było wzrostu 36-proc. Dlatego liczą, że będą to propozycje nowe.

– Zobaczymy, co pan minister przedstawi. Jeśli nic nowego, to będzie to dość krótkie spotkanie – przewiduje Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum – Oświata". – Bo jeżeli nie dostaniemy żadnych materiałów, to nie wiadomo, po co minister je organizuje.

Szkopuł w tym, że jeszcze o godzinie 13 w poniedziałek takie materiały się nie pojawiły.

Co proponuje MEiN? Czego był chciał samorząd?

Z wypowiedzi kierownictwa resortu wynika, że jeśli w ogóle będzie jakaś propozycja, to będzie to kolejna modyfikacja już tej przedstawionej. A więc propozycja podniesienia wynagrodzeń w drodze:

znacznego podniesienia pensum – wg propozycji z 7 grudnia 2021 r., z 18 godzin tygodniowo do 22;

wprowadzenie godzin dostępności tygodniowo, a więc obligatoryjnej pracy w szkole (w pewnym momencie była nawet mowa o 8 godzinach);

likwidacji dodatku wiejskiego, który stracił rację bytu;

obniżenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do występującego w innych branżach;

likwidacji dodatku wyrównawczego – bardzo niewygodnego dla samorządów dodatku, który chroni edukację przed nadmiernymi oszczędnościami. Jego logika sprowadza się do tego, że jeśli dany samorząd zbytnio oszczędza na wydatkach edukacyjnych – nie organizuje dzieciom zajęć dodatkowych – to i tak musi zapłacić nauczycielom dodatek wyrównawczy. Zatem organom opłaca się zajęcia robić.

Jak łatwo się domyślić, wiele z tych przywilejów, wynikających z Karty nauczyciela, jednostki samorządu terytorialnego chętnie by zlikwidowały, dlatego minister Czarnek – podczas wspomnianej już konferencji – nadmienił, że proponowane przez niego zmiany znajdują akceptację samorządu.

Nauczycielu, daj sobie podwyżkę?

Na takie rozwiązania związkowcy nie chcą się jednak zgodzić. Podkreślają, że uzyskanie podwyżek w ten sposób sprawia, że nauczyciele sami sobie te podwyżki sfinansują (ich czas pracy przy tablicy wzrośnie o 22 proc.), a co najmniej 42 tys. z nich (wg wyliczeń MEiN) straci pracę.

Brak alternatywnych propozycji ze strony MEiN (ponieważ ostatniej zmiany w Karcie nauczyciela, dzięki której znacząco wzrosną wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących, związkowcy nie traktują jako podwyżki) skutkuje tym, że związki zawodowe zapowiadają podjęcie zdecydowanych kroków - protestów, które mogą przybrać nawet formę strajku.

– Strajk? Sytuacja jest dynamiczna, więc wszystko jest możliwe. Tak jak mówiliśmy – pod koniec sierpnia będą decyzje organów statutowych trzech związków. Wtedy będziemy wiedzieli, na czym tak naprawdę stoimy i będziemy mogli ustalić harmonogram dalszych działań – wyjaśnia Wittkowicz.

Dodaje, że związkowcy z Forum Związków Zawodowych, które reprezentuje, spotkali się z ZNP i mają już "mniej więcej" nakreślone scenariusze.

Strajk nauczycieli nie jest celem

Jakie one są? Pisaliśmy o tym 9 sierpnia – we wrześniu protesty, a jeśli one nic nie dadzą, to wejście w spór zbiorowy. Natomiast gdy ten nie przyniesie rozstrzygnięć – ewentualny strajk, z tym że najwcześniej w grudniu. Ale sytuacja się zmieniła.

Strajk to ostateczność, ale marsz protestacyjny może się zdarzyć (fot. BB).

– Strajk nie jest naszym celem. Tu nic się nie wydarzy z poniedziałku na wtorek. Na pewno wszystkie procedury prawne z tym związane zostaną uruchomione – mówił tydzień temu Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wskazując jednocześnie, że decyzja w sprawie form protestu zapadnie w trakcie dwudniowego posiedzenia prezydium ZNP, które zaplanowano na 22-23 sierpnia.

Prezydium się zebrało, ale jednocześnie doszło do wznowienia prac zespołu ds. pragmatyki, czego od początku roku związkowcy wszystkich opcji się domagali.

– Wiele zależy od tego, co się jutro wydarzy. Dlatego zaplanowaliśmy na 25 sierpnia nadzwyczajne jeszcze spotkanie, bo nie wiemy, co tam będzie. W scenariuszu jest wejście w spór zbiorowy – to nie ulega wątpliwości. No a to otwiera drogę do wszelkich działań, ale – podkreślam – strajk nie jest celem samym w sobie – mówi Krzysztof Baszczyński.

Natomiast w poniedziałek jeszcze prezydium ZNP może zdecydować, czy zostanie zorganizowany protest na początku września, bo to wynika z przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku szkolnego ankiety wśród związkowców.

Zobacz też: Na horyzoncie kolejny strajk w szkołach?

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" również nie jest zadowolona z ostatecznego kształtu nowelizacji Karty nauczyciela, ale dopiero pod koniec sierpnia odbędzie się posiedzenie Rady KSOiW, która jest organem wykonawczym, i która zdecyduje o dalszych działaniach związku.

– Co rada postanowi, to będziemy robić – ucina Jerzy Ewertowski, członek prezydium KSOiW NSZZ Solidarność.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z szefem metropolii

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.