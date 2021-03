ZNP apeluje do ministrów w sprawie szczepień pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych

Jeszcze tylko do piątku (19.03) uczniowie klas 1-3 na terenie większość województw uczestniczyć będą w stacjonarnych zajęciach w szkołach. Od najbliższego poniedziałku wszystkie szkoły ponownie w pełnym zakresie przestawiają się na naukę zdalną. Mimo tego ZNP zdążył raz jeszcze zaapelować o objęcie szczepieniami przeciw COVID-19 także pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych. Do tej pory objęły one jedynie nauczycieli, co ZNP uznaje za decyzję niezrozumiałą. Związkowcy przypominają, że już od początku lutego zabiegają o włączenie pracowników administracji i obsługi do szczepień.

- To pracownicy niepedagogiczni mają codziennie bezpośredni kontakt z uczniami biorącymi udział w stacjonarnych zajęciach, z rodzicami najmłodszych dzieci i z kadrą pedagogiczną. To oni odpowiadają za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym w szkołach i przedszkolach. Razem z nauczycielami tworzą jeden zespół pracowników danej placówki - podkreśla ZNP w swoim wystąpieniu do Ministra Edukacji i Nauki, a także Ministra Zdrowia.

Według związkowców szczepienia pracowników administracji i obsługi pozwolą na stworzenie strategii bezpiecznego powrotu do szkół.