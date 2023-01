ZNP apeluje do Solidarności o wsparcie działań na rzecz podwyżek dla nauczycieli

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz wystosował list do przewodniczącego Ryszarda Proksy, w którym poprosił o wsparcie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w przekonaniu większości parlamentarnej do wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich ponad zakładane 7,8 proc.

- Liczymy na poparcie przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” naszej poprawki do budżetu w zakresie zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli, którą złożymy 5 stycznia 2023 r. podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Poprawka ta, zakładająca wzrost kwoty bazowej o 22,5 proc., została wcześniej odrzucona przez większość parlamentarna, stąd ponownie wnosimy ją w Senacie. Mamy nadzieję, że zostanie przez Senat przyjęta. Zgodnie z procesem legislacyjnym poprawka powróci ponownie do Sejmu i jej los będzie zależał od decyzji większości parlamentarnej – napisał Sławomir Broniarz.

Apelując do przewodniczącego Proksy o wspólne działania, przypomniał, że przyjęty w budżecie wzrost wynagrodzenia nauczycieli wynosi tylko o 7,8 proc. i w żaden sposób nie zrekompensuje galopującej inflacji, co spowoduje jedynie zmniejszenie realnej płacy nauczycieli.

Trudno powiedzieć, jak odniesie się do tego apelu Solidarność oświatowa, która od dawna domaga się od rządu wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli o niemal identyczny wskaźnik – wysokość inflacji (17,4 proc.) plus 5 proc.

Trzeba bowiem pamiętać, że w ciągu najbliższych dni rozpoczną się robocze rozmowy powołanego przez premiera Zespołu ds. wypracowania porozumienia między rządem a Komisją Krajową „Solidarności”. W jego ramach ma działać podzespół ds. edukacji, który zajmie się systemem wynagradzania nauczycieli, a także możliwością dodatkowej waloryzacji wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023.

W liście do przewodniczącego Proksy prezes ZNP wskazał, że nie powinno mieć to wpływu na działania w parlamencie na rzecz wzrostu kwoty bazowej. Nie omieszkał jednak zauważyć, że postulat wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023 jest podnoszony na forum Rady Dialogu Społecznego oraz w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej.

