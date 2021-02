ZNP negatywnie o propozycji minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Związkowcy zwracają uwagę, że nauczyciel rozpoczynający pracę w oświacie nie może liczyć w pierwszym roku pracy na dodatek motywacyjny, nie jest mu wliczana wysługa lat, czy dodatek funkcyjny. Ich zdaniem niewiele wnoszą też doraźne zastępstwa, czy praca w godzinach ponadwymiarowych.

Tak więc wynagrodzenie zasadnicze stanowi w takim przypadku główny, a czasami wyłączny, składnik wynagrodzenia – argumentuje lider ZNP.

Związkowcy wyliczyli, że minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela z wyższym wykształceniem jest wyższa od płacy minimalnej jedynie o 18 zł.

- Projekt rozporządzenia nie uwzględnia propozycji ZNP odnośnie wynagrodzenia zasadniczego, jak również w ogóle nie przewiduje jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia – tak we wstępie do swojego stanowiska skierowanego do Ministra Edukacji i Nauki Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego uzasadnia dlaczego organizacja ta negatywnie opiniuje przedstawiony z początkiem lutego projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Brak zmian oznacza realny spadek dochodów pracowników oświaty

Jak tłumaczy dalej Broniarz, negatywne stanowisko ZNP wynika z faktu, że rozporządzenie nie wprowadza żadnych zmian w wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w stosunku do obowiązujących od 1 września 2020. Zdaniem szefa związku spowoduje to pogorszenie sytuacji materialnej wielu nauczycielskich rodzin w roku 2021 ze względu na „znaczny realny spadek dochodów pracowników oświaty”.

Jak wylicza ZNP, uwzględniając wzrost płacy minimalnej, okazuje się, że minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela z wyższym wykształceniem jest wyższa od płacy minimalnej jedynie o 18 zł. Związkowcy zwracają uwagę, że nauczyciel rozpoczynający pracę w oświacie nie może liczyć w pierwszym roku pracy na dodatek motywacyjny, nie jest mu też wliczana wysługa lat, czy dodatek funkcyjny, a kwestia doraźnych zastępstw, czy pracy w godzinach ponadwymiarowych stanowi „dodatkową pracę wykonywaną ponad etat, ponadto uzależnioną od przydziału pracy przez dyrektora szkoły”.

- Tak więc wynagrodzenie zasadnicze stanowi w takim przypadku główny, a czasami wyłączny, składnik wynagrodzenia – argumentuje lider ZNP.

W dalszej części wskazuje na utratę wartości nabywczej wynagrodzeń w związku ze wzrostem inflacji, wylicza koszty związane z nowymi obciążeniami fiskalnymi, akcyzowymi, rosnące koszty odbioru odpadów, energii elektrycznej. Do listy tej dopisuje także koszty związane z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych, koszty pośrednio lub bezpośrednio związane z prowadzeniem nauczania zdalnego, a także koszty związane z własną lub rodzinną sytuacją zdrowotną (wynikła np. z zakażenia COVIV-19 czy wielogodzinną pracą przy komputerze w pozycji siedzącej).

