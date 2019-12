ZNP nie odpuszcza zmian w Karcie Nauczyciela, ale daje sobie więcej czasu

Wniosek w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawcza, którą chce podjąć w imieniu środowiska nauczycielskiego ZNP, zostanie złożony dopiero w styczniu 2020 r.

Inicjatywa obywatelska ma dotyczyć zmiany art. 30 Karty nauczyciela, a w szczególności powiązania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego ze średnią krajową w stosunku 1:1.

Zmiana planowanego terminu złożenia wniosku o rejestrację komitetu inicjatywy obywatelskiej, wynika z obawy, że w czasie ferii zimowych trudno będzie zmobilizować nauczycieli do składania podpisów.

Jeszcze dwa tygodnie temu przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego zapewniali, że w grudniu złożą do Marszałek Sejmu wniosek o zarejestrowanie komitetu inicjatywy obywatelskiej. Po to, by już w marcu móc złożyć projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Wygląda jednak na to, że rozsadek wziął górę nad emocjami – stosowny wniosek na ręce marszałek Elżbiety Witek zostanie złożony na początku 2020 roku.

Zebrać 100 tys. podpisów

- Złożymy go na początku stycznia, ponieważ w momencie zarejestrowania przez panią marszałek naszego wniosku – na co ma ona 30 dni, rozpocznie się trzymiesięczny bieg terminu na zebranie 100 tys. podpisów, a z tym wobec przerw feryjnych może być problem – wyjaśnia Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

Na pytanie, którego konkretnie dnia, odpowiada:

- W poniedziałek (16 grudnia) na Zarządzie podejmujemy decyzję o powołaniu komitetu inicjatywy obywatelskiej. I od tego momentu zaczynamy zbierać podpisy 1000 osób. I dopiero jak będziemy je mieli, złożymy wniosek – informuje. I dodaje: - Będziemy tak cyrklować, żeby pani marszałek nadała naszemu wnioskowi bieg pod koniec stycznia. Wtedy zaczniemy zbieranie podpisów – stwierdza.

Bez związku z negocjacjami

Przedstawiciel ZNP zapewnia, że związek nie zrezygnuje z podjęcia inicjatywy ustawodawczej, ponieważ zdecydował o tym obradujący pod koniec listopada Zjazd. Nie będzie też uzależniał jej od przebiegu rozmów z rządem. Na pytanie, czy w sytuacji gwałtownego przyspieszenia rozmów zespołu ds. statusu nauczyciela nabrały związek rozważa jeszcze wycofanie się z tej się z tej inicjatywy – odpowiada:

- W żaden sposób nie uzależniamy inicjatywy ustawodawczej od postępów w rozmowach z ministerstwem – mówi Krzysztof Baszczyński. – Uważamy, że skoro politycy od 2016 r. nie są w stanie wyjść poza dyskusję, to przedkładamy konkretny projekt. W ten sposób wpisujemy się w tę dyskusję i nie tylko mówimy, że trzeba zmienić system, ale i pokazujemy, jak to zrobić.

