ZNP nie zgadza się na ograniczenia w urlopach wypoczynkowych pedagogów

W środę, 29 kwietnia, Sejm skierował do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zawartość tego dokumentu od kilku już dni niepokoiła nauczycielskich związkowców. W projekcie bowiem – jako art. 50 – pojawił się zapis mówiący o tym, że w roku 2020 minister edukacji, w drodze rozporządzenia, będzie mógł “wyłączyć” stosowanie niektórych przepisów Karty Nauczyciela.

W szczególności chodzi o zapisy dotyczące awansu zawodowego i urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Decyzję taką miałby szef MEN podejmować w „zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów”.

Na mocy projektowanych przepisów minister edukacji mógłby także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak by zapewnić „warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty” oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w Karcie Nauczyciela, biorąc pod uwagę „podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19”.

Nauczycielskie związki zareagowały jednoznacznie negatywnie. Na łamach „Głosu Nauczycielskiego” od razu pojawiła się sugestia, że MEN wprowadzi ograniczenia w urlopach wypoczynkowych nauczycieli po to, aby przeprowadzić egzaminy oraz rekrutację do szkół średnich. W reakcji na skierowanie zaś przez Sejm do pierwszego czytania projektu wspomnianej ustawy Związek Nauczycielstwa Polskiego od razu wystąpił z inicjatywą całkowitego wykreślenia art. 50.