Związek Miast Polskich chce zawieszenia dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Szkoły będą mogły zawiesić ZUS?

Związek Miast Polskich domaga się, by w planowanej na lipiec nowelizacji budżetu państwa doszło do zwiększenia subwencji oświatowej. Zarazem proponuje, aby w tym roku zrezygnować z wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego, a także, by szkoły jako jednostki budżetowe JST mogły skorzystać z możliwości zwolnienia z płacenia składek na ZUS za marzec, kwiecień i maj.

W czwartek (18 czerwca) przedstawiciele Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozmawiali zdalnie z wiceministrami edukacji: Marzeną Machałek i Maciejem Kopciem. W trakcie tego spotkania Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu ZMP ds. legislacji stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłoby przyjęcie przez rząd propozycji jednorazowego zwiększenia subwencji oświatowej o 30 proc.

- To pozwoliłoby ograniczyć skutki pandemii, a także wyrównać ubytki w kasie samorządów związane np. z niedoszacowaniem podwyżek dla nauczycieli czy podwyższeniem płacy minimalnej - zaznaczył Wójcik.

Przedstawiciel ZMP złożył też wniosek, by w tym roku zrezygnować z wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego, a także, by szkoły jako jednostki budżetowe JST mogły skorzystać ze wsparcia z tytułu ustawy COVID-wej, a co za tym idzie - zwolnienia z płacenia składek na ZUS za marzec, kwiecień i maj. Te rozwiązania miałyby pomóc samorządom przetrwać trudny finansowo okres związany z epidemią.

Marek Wójcik pytał też ministrów, jakie są plany na kolejny rok szkolny i czy MEN planuje zwiększanie reżimu sanitarnego w szkołach. Gdyby tak miało się stać, to samorządowcy chcą gwarancji dodatkowych pieniędzy na to z budżetu państwa, gdyż – jak wskazują - koszty prowadzenia oświaty po raz kolejny się zwiększą. W odpowiedzi Wiceminister Marzena Machałek poinformowała, że w tej chwili rząd planuje powrót od września do nauczania stacjonarnego.

Kolejne spotkanie Zespołu ma się odbyć za 2 tygodnie i będzie poświęcone tylko sprawom finansowania oświaty i reakcji rządu na złożone propozycje. Nie można wykluczyć, że odbędzie się ono w szerszym gronie. Przedstawiciele MEN uważają bowiem, że na tego typu rozmowy należy zaprosić przedstawicieli resortu finansów, a także rozwoju, gdyż o ile MEN może odpowiedzieć na postulaty dotyczące edukacji, to nie decyduje o składkach ZUS-owskich czy zwiększeniu wydatków.