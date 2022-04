Związki nauczycielskie krytykują podwyżkę i stawki wynagrodzeń. Protest wisi w powietrzu

– Nie przyjmujemy tego argumentu, dlatego nasza opinia będzie negatywna – mówi przewodniczący Wittkowicz.

Na tle tych wypowiedzi opinia Jerzego Ewertowskiego, przedstawiciela prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które jeszcze w tej sprawie się nie zebrało, nie jest odosobniona, ale brzmi oryginalnie.

Nauczyciele są wściekli

– Jestem okropnie wzburzony tym projektem, ale żeby wyjaśnić, dlaczego, muszę się cofnąć do nowelizacji Karty Nauczyciela. Dla mnie jest bezczelnością wydawanie aktu prawnego zakładającego "ćwierćwaloryzację" płac – stwierdza Ewertowski. – Dla mnie bezczelnością jest opowiadanie przez ministra, że chciał nauczycielom dać nie wiadomo ile pieniędzy, ale związkowcy się na to nie zgodzili. Mówił nawet o 36 proc., chociaż nie wiem, skąd to wziął, bo według jego koncepcji ogólne wynagrodzenie miało wzrosnąć do 26 proc., z tym że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego miały wzrosnąć o 21 proc., czyli o tyle, o ile minister chciał podnieść czas pracy nauczycieli.

Przypomnijmy, na początku marca Przemysław Czarnek mówił: - Na pewno będą w tym roku podwyżki wynagrodzeń i to niemałe, to jest zupełnie oczywiste. Nie będą to takie podwyżki, jak zapowiadaliśmy, bo się nie zgodziły na to związki zawodowe, bo związki zawodowe tylko chcą brać, ale żadnych rozwiązań systemowych nie proponują - to nie jest w ich naturze - podkreślał minister.

Minister proponował m.in. zwiększenie pensum, dodatkowe godziny dostępności nauczycieli, m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego.

Wszystkie trzy centrale związkowe: Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycje resortu edukacji i nauki.

Zdaniem Ewertowskiego to nie była propozycja podwyżki, lecz wzrostu płac kosztem większej ilości pracy. To spowodowałoby masowe zwolnienia wśród nauczycieli, sięgające według ministerstwa około 42 tys. osób, a według wyliczeń Solidarności 50-60 tys. osób. Z tego tytułu budżet zaoszczędziłby około 5 mld zł.

– Obecna propozycja podwyżki wynagrodzeń o 4,4 proc. od maja oraz zawarta w rozporządzeniu siatka minimalnych stawek, które według ministra wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, tylko nas rozsierdza. Mówienie przez ministra, że chciał, ale mu nie wyszło, jest nie na miejscu. Jako nauczyciele jesteśmy wściekli – mówi. – Życie pokazało, że ministrowi, który milczał przez ponad 2 lata i nagle w połowie ubiegłego roku sobie przypomniał o wynagrodzeniach nauczycieli, chodziło tylko o podwyższenie wynagrodzenia nauczycielom najmniej zarabiającym. To nie rozwiązuje problemu wynagrodzeń nauczycieli. Niepoprawienie systemu wynagradzania spowoduje, że problem będzie powracał cyklicznie.

Algorytm tylko dla najsłabszych

Jego zdaniem to dążenie do podnoszenia wyłącznie wynagrodzeń nauczycielom najmniej zarabiającym jest widoczne w obecnie konsultowanym projekcie rozporządzenia płacowego, w którym z tabeli stawek zginęła kolejna, III grupa zaszeregowania. Pracownicy z tej grupy zostali przesunięci do II grupy, gdzie są m.in. magistrowie bez przygotowania pedagogicznego, bo bez tego nie zmieściliby się w siatce płac. I MEiN musiałoby podnieść jej górną granicę. Z tego też powodu wcześniej... zniknęła IV grupa zaszeregowania.

Te techniczne zabiegi Ministerstwa, które związkowcy nazywają "manipulowaniem stawkami", narusza ich zdaniem algorytm ustalania stawek minimalnego wynagrodzenia nauczycieli, znowu bowiem udział płacy zasadniczej w ogólnej strukturze wynagrodzenia wzrósł.

Wprawdzie płaca zasadnicza nauczycieli najmniej zarabiających rośnie bardziej niż o 4,4 proc., a w przypadku grupy drugiej o prawie 10 proc., to "wyskakują" oni raptem o prawie 70 zł poniżej/powyżej płacy minimalnej.

Będzie protest?

– Jesteśmy przeciwni tym zmianom. I być może zrodzi się z tego jakaś forma protestu. Nasza odpowiedź padnie pod koniec tego tygodnia albo w tygodniu przyszłym. Ona będzie dotyczyła ogólnie płac, bo to rozporządzenie jest rozwinięciem propozycji ustawowej – zapowiada Jerzy Ewertowski.

Jego zdaniem największy mankament tego rozwiązania polega na tym, że zmianami w ustawie mniejszej rangi, czyli w Karcie Nauczyciela, zastępuje się zmianę ustawy budżetowej, a więc najważniejszej ustawy w roku. To kolejny według Ewertowskiego przykład, w którym minister – podobnie jak w roku 2019 – zmienia ustawę budżetową... jej nie zmieniając.