Związki nauczycielskie: najpierw wynagrodzenia, potem awans

Minister Przemysław Czarnek zapowiedział, że negocjacje muszą być zakończone do końca czerwca (fot. MEiN).

Kilkugodzinne negocjacje podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli nie przyniosły rezultatów – kolejna runda 22 czerwca.

Związkowcy nie chcieli rozmawiać o systemie awansu zawodowego nauczycieli bez wiedzy na temat zmian w ich wynagrodzeniach.

Negocjacje w sprawie wynagrodzeń, które odbędą się 16 czerwca, będą kluczowe dla dalszych rozmów.

Mimo ponagleń i zachęt ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki grupa robocza ds. awansu zawodowego nauczycieli, jedna z trzech powołanych 18 maja na zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, nie osiągnęła porozumienia w sprawie zmian w systemie ścieżki rozwoju dla nauczycieli. Praktycznie wszystkie organizacje związkowe powiedziały, że przystąpią do rozmów na temat stopni awansu dopiero wtedy, gdy zakończą się negocjacje w sprawie wynagrodzeń.

Czekając na wynagrodzenia

Te rozmowy zostały zaplanowane na 16 czerwca, kiedy zbierze się podzespół ds. wynagrodzeń nauczycieli.

- Wyniki tych rozmów zadecydują, czy będziemy siadać do dalszych negocjacji, czy nie. Jeśli rząd pokaże, ile pieniędzy chce dać nauczycielom, możliwe będzie dopasowywanie konkretnych środków do stopnia awansu zawodowego czy specjalizacji – komentuje Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podkreśla, że zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie dzisiejszych rozmów, związkowcy na przygotowanie stanowisk w sprawie awansu mają dwa tygodnie, bo rozmowy zespołu mają być wznowione 22 czerwca. Związek nie zamierza przygotowywać go jednak przed posiedzeniem podzespołu ds. wynagrodzeń.

- Będziemy czekać ze stanowiskiem do 16 czerwca, ponieważ dopiero wtedy dowiemy się, czy nauczycielom będzie się w ogóle kalkulowało dokształcanie i zdobywanie jakichś nowych specjalności. Jeśli nie, odrzucimy wszelkie nowe rozwiązania – wyjaśnia.

Podobne stanowisko reprezentuje ZNP.

- Najważniejsze będzie się działo 16 czerwca, kiedy będą rozmowy o wynagrodzeniach. Jeśliby tam się udało osiągnąć jakiś kompromis, to wtedy będziemy czynnie uczestniczyć w rozmowach, które dotyczą i awansu, i oceny nauczycieli. Ale jeśli nie, to po prostu będziemy tylko niemymi uczestnikami tych spotkań. Nie będziemy legitymizować rozwiązań, które są robione na chybcika – mówi Krzysztof Baszczyński.

Podkreśla gotowość ZNP do dalszych rozmów, ale pod warunkiem uregulowania kwestii dotyczących finansowania oświaty oraz systemu wynagrodzenia nauczycieli.

Szykują się trudne negocjacje

W kwestii wynagrodzeń między związkowcami panuje jednomyślność, chociaż nie można tego nazwać jednością działania. Oba związki, podobnie jak przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, proponują powiązanie zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli ze średnią krajową.

Czytaj także: Związkowcy w sprawie awansu zawodowego nauczycieli - mamy 21 pytań do ministra edukacji

Obecnie jednak rząd jest innego zdania – na spotkaniu trójstronnego zespołu 18 maja zaproponował, żeby płace nauczycieli były powiązane z płaca minimalną. Liczy też na podniesienie pensum. Zatem nic nie wskazuje na to, by te rozmowy mogły ruszyć z miejsca.

Do spotkania grupy roboczej zespołu trójstronnego w sprawie wynagrodzeń zostało jeszcze sześć dni. Kolejne spotkanie – podzespołu ds. oceny i odbiurokratyzowania pracy nauczycieli już 18 czerwca. Zatem jest jeszcze sporo czasu na wypracowanie podstaw kompromisu.

Warto zauważyć, że związkowcy upierają się wprawdzie, by powiązać wynagrodzenia nauczycieli ze średnią krajową, ale na jakim poziomie, to już kwestia uzgodnień. Są tez gotowi do ustępstw w wielu kwestiach uregulowanych Kartą nauczyciela.