Związki nauczycielskie nie będą rozmawiać o wcześniejszych emeryturach

Nie będzie spotkania związkowców w sprawie wcześniejszych emerytur, o którym myśli Związek Nauczycielstwa Polskiego. Sprawdziliśmy – wybrany przez związek termin spotkania okazał się wyjątkowo nietrafiony.

Nie będzie spotkania związkowców „w celu przedyskutowania możliwości podjęcia wspólnych działań, które przyczynią się do przyjęcia przez stronę rządową, jak najkorzystniejszych rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli”, na które kierownictwo ZNP zaprosiło inne związki nauczycielskie.

I to tym razem nie z powodów bardzo silnych różnic politycznych, dzielących związkowców, ale z niefortunnego terminu, który przez ZNP został zaproponowany. 16 maja, bo o tym terminie jest mowa, to – w przypadku solidarności oświatowej dzień poprzedzający Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, na którym zostaną wybrane nowe władze związkowe.

Solidarność oświatowa szykuje się do walnego zebrania

- W związku z wyborami, nie ma nawet takiej możliwości fizycznej, żebyśmy byli w dwóch miejscach na raz. A w związku z tym, że władza się na pewno zmienia, to zaproszenie powinno być kierowane do zupełnie innych osób. Do innego przewodniczącego – mówi Monika Ćwiklińska, członek ustępującego prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata” też się do siedziby ZNP nie wybiera.

- Na pewno nie będę w tym spotkaniu uczestniczył, bo akurat w tym czasie mam spotkanie komitetu monitorującego. Ten termin nie został z nikim skonsultowany, bo gdyby tak było, to od razu byśmy powiedzieli, że jest nie do przyjęcia – tłumaczy.

Podkreśla przy tym, że to nie emerytury, a wypracowanie sposobu wymuszenia podwyżek wynagrodzeń powinno być przedmiotem spotkania trzech central związkowych, bo od września ubiegłego roku zawiązany jest międzyzwiązkowy komitet protestacyjny.

Dlatego traktuje propozycję dyskusji o wcześniejszych emeryturach, gdzie wszyscy się zgadzają, trochę jak zagrywkę PR-ową, żeby się coś w mediach działo.

Związkowcy są przeciwni, ale projekt może iść ścieżką poselską

Przypomnijmy więc – związkowcy nie zgadzają się na zaproponowane przez MEiN rozwiązania dotyczące warunków przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę. Oficjalne stanowiska w tej sprawie przyjęły już ZNP oraz WZZ „Forum – Oświata”.

Natomiast solidarność oświatowa, która wyraziła swój negatywny stosunek do propozycji resortu takiego stanowiska jeszcze nie przyjęła. Być może stanie się to w najbliższych dniach, podczas WZD. Gwarancji jednak nie ma, bo jak stwierdził Jerzy Ewertowski, komentując spotkanie kierownictwa MEiN ze związkowcami – warto poczekać na projekt nowelizacji w tej sprawie, bo obecne propozycje resortu tak naprawdę to nie wiadomo jak traktować.

Szkopuł w tym, że może już nie być na to czasu, ponieważ z tej samej wypowiedzi przedstawiciela Solidarności wynika, że MEiN chce ten projekt puścić ścieżką poselską, a więc bez konsultacji z zainteresowanymi stronami.

