Związkowcy bronią dodatków socjalnych nauczycieli przed likwidacją

Według Krzysztofa Baszczyńskiego, dodatek wiejski otrzymuje 110 tys. nauczycieli i nie można go tak po prostu zlikwidować. (fot. ZNP)

Związek Nauczycielstwa Polskiego nigdy nie był entuzjastą dodatku wyrównawczego wypłacanego nauczycielom w sytuacji, gdy nie osiągnęli oni średniej wynagrodzeń, ale zamierza go bronić. – Obawiamy się jednak, że w tej sprawie decyzje na poziomie rządu i samorządu już zapadły – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. Zapowiada też, że związek wróci do zbierania podpisów pod inicjatywę ustawodawczą, zmierzającą do uzależnienie zarobków nauczycieli od średniej w gospodarce uspołecznionej.