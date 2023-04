Związkowcy jadą na kolejne rozmowy do MEiN w ciemno. "Nie spodziewamy się niczego dobrego"

Dzisiaj o godz. 11.00 rozpocznie się kolejna runda rozmów kierownictwa resortu oświaty ze związkowcami. Część z nich twierdzi, że będzie ona dotyczyła biurokracji, a w szczególności dokumentów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ale jasności w tym zakresie nie ma.

Temat kolejnej rundy rozmów kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki ze związkami zawodowymi okazuje się wielką niewiadomą.

Związkowcy nie wiedzą, czy ma ona dotyczyć odchudzania biurokracji w szkole, czy też wcześniejszych emerytur i oceny pracy.

Solidarność oświatowa twierdzi, że w agendzie jest odmrożenie art. 88 Karty nauczyciela, ale pewności nie ma.

- Wcześniej było ustalone, że spotkamy się po świętach, a tu nagle – ni z tego, ni z owego - pada informacja, że 6 kwietnia. Więc my nie wiemy, czego to spotkanie ma dotyczyć. Bo z jednej strony minister Czarnek mówi wszędzie, że ma ono dotyczyć przywrócenia wcześniejszej emerytury, z drugiej, słyszymy, że to ma być spotkanie zamykające rozmowy dotyczące oceny pracy – mówi Roman Laskowski, członek prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podkreśla, że przedstawiciele związku jadą na to spotkanie podobnie, jak na pierwsze w tym roku, na którym miały być konsultowane podwyżki wynagrodzeń, a które finalnie dotyczyło zupełnie innych spraw.

- Czyli jutro się okaże, o czym w ogóle rozmawiamy – dodaje.

Nie ukrywa, że solidarność oświatowa chciałaby podyskutować o wcześniejszych emeryturach, bo są one środowisku potrzebne.

Przywrócenie wcześniejszych emerytur nie będzie dyskutowane

Takiego przebiegu spotkania nie oczekują jednak przedstawiciele innych związków. Ich zdaniem, jeśli pojawi się kwestia wcześniejszych emerytur, to tylko jako temat przyszłego spotkania.

- Nie spodziewamy się niczego dobrego. Nie będzie nic poza biurokracją – na pewno wróci temat oceny pracy i może Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie parł do rozmowy o wcześniejszych emeryturach, ale nie sądzę, żeby wiceminister Piontkowski chciał podjąć ten temat – przewiduje Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata”, reprezentant Forum Związków Zawodowych.

Odnosząc się zaś do tematu odchudzenia dokumentów wymaganych w szkole i placówkach, stwierdził, że związkowcy na pewno wskażą te, które ich zdaniem powinny być utrzymane.

- Jeżeli chodzi o część dotyczącą szkolnictwa specjalnego, to jest ich duży nadmiar. Więc jest co redukować – mówi.

Nie chciał jednak powiedzieć, co to miałoby być.

Lista dokumentów wymaganych w szkole jest dłuższa niż przedstawia to MEiN

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie ma wątpliwości, że dyskusja będzie dotyczyła biurokracji w edukacji, choć liczy, że chociaż przez chwilę uda się porozmawiać o emeryturach. Poznać przynajmniej zarys projektu MEiN w tej sprawie.

- Temat spotkania został wyraźnie określony – czyli dokumentacja związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i edukacją włączającą. Na pewno pojawi się wątek emerytur, dlatego że pan minister zadeklarował, że rozmowy będą po świętach – wyjaśnia.

ZNP chce, by MEiN sprecyzował termin tego spotkania i dostarczył materiały, zanim się ono odbędzie.

Na pewno też pojawi się kwestia wynagrodzeń, w związku z przekazaniem przez kluby parlamentarne opozycji projektu związku w sprawie wzrostu wynagrodzeń wynikających ze wzrostu wskaźników art. 30 karty nauczyciela.

- Będziemy prosili ministra o odniesienie się do tych spraw, ale temat główny, to jest ta dokumentacja, czyli nic nadzwyczajnego – podkreślił.

Nie oznacza to, że ZNP nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia.

- Listy wymaganych dokumentów są już znane. Ale z tych informacji, które uzyskaliśmy z naszych okręgów, wynika, że są dokumenty, które wykraczają poza obszar zakreślony przez ministerstwo – odbywają się w tej sprawie nawet szkolenia, które organizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – mówi Krzysztof Baszczyński.

Związek chce więc skonfrontować listę ministerialną z rzeczywistością.

- Więc my nie przedstawimy propozycji zmian, ale odniesiemy się do tego, co ministerstwo nam przedstawi – wyjaśnia wiceprezes ZNP.

