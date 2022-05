Związkowcy nie chcieli podwyżek. Chcą głowy ministra Czarnka

Narasta spór między związkowcami a ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Tym razem sprawa jest poważna, bo nie chodzi o Związek Nauczycielstwa Polskiego, z którym minister nie od dziś drze koty, a o Krajową Komisję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która w wielu sprawach go wspiera. 10 maja "Solidarność "oświatowa wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego o zdymisjonowanie szefa resortu oświaty. Powód? Brak porozumienia w sprawie wynagrodzeń, pensum, awansu...

"Solidarność" oświatowa nie jest zadowolona ze zmian, które wprowadza w życie minister Przemysław Czarnek. Żąda jego dymisji.

Minister twierdzi, że nie rozumie o co chodzi, bo przecież robi co może w sprawie nauczycieli, bo na więcej związkowcy nie chcieli się zgodzić...

Zdaniem szefa MEiN to związkowcy storpedowali 36-procentową podwyżkę dla nauczycieli, a przecież to było możliwe.

"Czara goryczy się przelała" - stwierdził przewodniczący oświatowej Solidarności, Ryszard Proksa na konferencji, na której poinformował o wystąpieniu przez związek do szefa rządu o odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji ministra edukacji i nauki.

Przewodniczący przypomniał przy tym, że - mimo obietnic Przemysława Czarnka o podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela - sytuacja się pogorszyła.

- Minister od dwóch lat prowadzi politykę pozorowanego dialogu społecznego, która zmierza do destrukcji systemu edukacji w Polsce i do degradacji zawodu nauczyciela – stwierdził Ryszard Proksa.

Wskazał też, że zaproponowane przez MEiN podwyżki wynagrodzenia nauczycieli - w zamian za m.in. zwiększenie pensum minimum o 4 godziny, zobowiązanie nauczycieli do realizacji nieodpłatnie 8 tzw. godzin karcianych, uchylenie niektórych dodatków - były nie do przyjęcia. Bo to wiązałoby się ze zwolnieniem ok. 60 tysięcy nauczycieli.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W krótkich słowach minister Czarnek poinformował na twitterze: "Karty na stół. Propozycja była następująca: 1. Podwyżka wynagrodzeń o 36 proc.; 2. 22 godziny pensum, przy debiurokratyzacji i uproszczeniu awansu zawodowego; 3. 3 lata okresu przejściowego z pensum 18/22; 4. emerytura po 20 latach pracy przy tablicy; 5. 2h dyżuru tygodniowo (a nie 8h karcianych); 6. od 2024 gwarancja wzrostu wynagrodzeń o min. 50 proc. wzrostu średniej krajowej. Zamiast manipulacji faktami lepiej wrócić do rozmów wraz z samorządami. Zapraszam”.

Trzeba jednak dodać, że wspomniane propozycje w opinii związkowców wyglądają dużo gorzej, o czym wielokrotnie była mowa. Tak wysoki wzrost procentowy wynagrodzeń miałby dotyczyć wyłącznie nauczycieli startujących w zawodzie. Poza tym o wznowienie rozmów od stycznia gorączkowo zabiegają sami związkowcy...

O co chodzi w tym sporze

A zatem konia z rzędem temu, kto zrozumie, o co w tym sporze tak naprawdę chodzi. Gdy spytać ekspertów, mówią o celowym postępowaniu rządzących (nie tylko tych obecnie rządzących), którzy nie chcą zrezygnować z istotnego wpływu na środowisko nauczycielskie, jakim są wynagrodzenia.

Gdy porozmawiać z nauczycielami – sprawy wydają się proste. Nie jest bowiem prawdą, że środowisko nie widzi mankamentów pragmatyki zawodu nauczycielskiego; nie jest też prawdą, że zamierza wszelkimi możliwymi sposobami bronić Karty nauczyciela - zwłaszcza, że większość czynności związanych z wykonywaniem zawodu jest do policzenia. Gotowi są na zmiany, ale chcą pracować w spokoju i normalnie zarabiać.

Nawet związkowcy, których rolą jest przecież ochrona pracowników, gdy ich spytać, dlaczego nie chcą się zgodzić na konkretne rozwiązania, np. w pensum, odpowiadają: "owszem, jesteśmy, ale nie możemy na nich tracić". A proponowane obecnie przez MEiN rozwiązania w kwestii wynagrodzeń, pensum, czy też godzin dyspozycyjności - ich zdaniem - nie mają takiego charakteru.

