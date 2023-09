Brak przejrzystości w dochodach bieżących prowadzi do nerwowych ruchów samorządów

Zapoczątkowana kilka lat temu reforma w systemie podatkowym coraz częściej stawia samorządy pod ścianą. Rekompensaty ubytku w dochodach nie uspokajają sytuacji. Samorządowcy zaczynają "majstrować" przy wydatkach bieżących, sięgając także do... wynagrodzeń pracowników.

Wynagrodzenia pracowników mogą stanowić nawet 50 proc. wydatków bieżących samorządu.

Niektóre z nich już rozpoczęły nerwowe ruchy, aby właśnie w tym segmencie poszukać oszczędności, kiedy niepewna jest wysokość bieżących wpływów.

Korzystanie z możliwości prawnej działania na deficycie operacyjnym jest zaprzeczeniem złotej reguły budżetowej - mówią skarbnicy miast.

Prezydent Rudy Śląskiej zawnioskował do ZUS o zawieszenie składek za pracowników, a burmistrz Cieszanowa na Podkarpaciu zdecydował o skróceniu czasu pracy urzędników do 35 godzin tygodniowo.

Choć mowa tu o samorządach różnej wielkości, które dzieli około 350 km, okazuje się, iż właśnie poprzez działania związane z wynagrodzeniami pracowników, postanowili walczyć z narastającym w miastach problemem: niedoborem pieniędzy na wydatki bieżące. Płace mogą z kolei stanowić - w zależności od wielkości samorządu - od kilkudziesięciu do nawet 50 proc. wszystkich wydatków bieżących.

Polski Ład, który zreformował system podatkowy w Polsce, przyniósł także samorządom wielkie pieniądze na inwestycje. Tyle tylko, że w parze z niemal każdą zrealizowaną inwestycją idzie wzrost wydatków bieżących, z którymi już teraz jest problem. Skarbnicy miast nie mają wątpliwości, że najbliższy czas zapowiada się jeszcze trudniej. Czy można się spodziewać kolejnych tego typu ruchów?

Pieniądze przyszły, ale straconego czasu nie odzyskamy

W sierpniu 2023 r. na konta samorządów trafiła pierwsza transza tzw. rekompensaty za ubytki w dochodach (w sumie 14 mld zł, z czego 1 mld na edukację, a pozostała kwota na wydatki bieżące i majątkowe).

Czy jest się zatem z czego cieszyć? Z jednej strony pieniądze już na kontach są. Jednak minęło niemal 8 miesięcy, zanim samorządy dowiedziały się, kiedy otrzymają pieniądze (warto przypomnieć, że w 2022 r. pierwsza transza tych samych środków trafiła na konta samorządów w październiku).

Jak dla przykładu wylicza Artur Krawczyk, skarbnik w urzędzie miejskim w Pszczynie, tegoroczna rekompensata ma wynieść w sumie ponad 20 mln zł. W latach 2022 i 2021 wynosiła kolejno: ok. 11 mln zł i ok. 8 mln zł.

- Oczywiście łatwo zauważyć, że per saldo mamy się lepiej. Natomiast niepewność, z którą przyszło nam na co dzień żyć, jest ogromnym wysiłkiem. Z wieloma wydatkami czekaliśmy do sierpnia, zatem czasu zostało nam niewiele. Pieniądze trzeba "przepuścić" przez budżet. Zanim je wydamy, muszą ruszyć odpowiednie procedury - mówi Artur Krawczyk.

Artur Krawczyk, skarbik Pszczyny

Dodaje nawet, że Pszczyna jeszcze w tym roku planowała wykonać inwestycję w fotowoltaikę (na jednym z ośrodków sportowych), aby w przyszłości ograniczać wydatki bieżące na energię. Tylko tylko, że - jak tłumaczy skarbik - gmina przez 8 miesięcy żyła w niepewności co do wysokości środków i na razie po prostu nie wiadomo, czy inwestycję uda się przeprowadzić do końca 2023 roku.

Podwyższanie wynagrodzenia minimalnego może powodować... niezadowolenie pracowników?

Jak wspomniano, wynagrodzenia pracowników to wydatek, który stanowi lwią część wydatków bieżących samorządów. W przypadku wspomnianej Pszczyny w 2023 r. jest to niespełna 50 proc. takich wydatków (143 mln zł na wynagrodzenia przy 273 mln zł wydatków bieżących w ogóle).

W przypadku dużo większych Katowic, gdzie na liście płac urzędu oraz jego wszystkich jednostek organizacyjnych jest około 10 tys. osób, wynagrodzenia stanowią 38 proc. wydatków bieżących.

Kwoty te mogą się jednak zmieniać w nawet w ciągu roku, m.in. przez zmiany w przepisach, dotyczących wynagrodzeń dla nauczycieli (dla których podwyżki mają obligatoryjny charakter), sukcesywne zwiększanie płacy minimalnej lub inne regulacje ustawowe, na przykład wyłączenie z podstawy płacy minimalnej dodatków stażowych.

Dla przykładu, w Katowicach kwota wydawana przez samorząd na wynagrodzenia rosła w ostatnich latach średnio w tempie 10-12 proc. rok do roku. Jednak jeżeli wziąć pod uwagę tylko lata 2022 i 2023, kwota wydawana na wynagrodzenia wzrosła o 17 proc.

- Na przestrzeni ostatnich lat płaca minimalna wzrastała istotnie, co spowodowało w wielu jednostkach spłaszczenie wynagrodzeń, a co za tym idzie uzasadnione roszczenia poszczególnych grup pracowniczych - mówi Danuta Lange, skarbniczka miasta Katowice. - Odczuwalną konsekwencją tej sytuacji była znacząca fluktuacja pracowników, w tym odpływ doświadczonych pracowników i brak nowych, którzy chcieli podejmować prace w samorządzie. Ratowanie sytuacji niewielkimi regulacjami płac w każdym roku jest znaczącym kosztem dla budżetu, a wycisza sytuację tylko na krótko. Kolejne wzrosty płacy minimalnej bowiem ponownie stawiają kierownictwo przed problemami płacowymi - dodaje.

Majstrowanie przy wypłatach pracowników to zły pomysł

Czy zatem zasadne jest oszczędzanie poprzez redukcję etatów, zmniejszanie wynagrodzeń czy też - jak w przykładach na początku tekstu - zawieszanie płatności do ZUS i obcinanie etatów? Zdaniem zapytanych przez nas skarbików odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie.

- Właśnie najtrudniej zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia. Podejmowanie podobnych optymalizacji w zakresie zatrudnienia w tak dużym mieście, jak Katowice, da krótkotrwały efekt. Przybywa nam zadań - bardzo często narzucanych przez administracje rządową. Poza tym powstają nowe obiekty, które generują potrzeby obsługi, poprzez zatrudnianie nowych pracowników. Mieszkańcy, wobec których samorząd pełni rolę służebną, nie powinni odczuć, że jakość usług, które obligatoryjnie na ich rzecz wykonujemy, jest gorsza z uwagi na braki kadrowe. W wielu obszarach obowiązują nas terminy i procedury wynikające z przepisów prawa - zaznacza Danuta Lange.

Danuta Lange, skarbniczka miasta Katowice

Z kolei Artur Krawczyk ujmuje wprost: "To pracownik jest największą wartością i nie można szukać oszczędności właśnie na jego wynagrodzeniu". Jak twierdzi, należy raczej szukać sposobów, aby zachęcić ludzi do pracy w urzędzie.

- W najbliższym czasie kończymy wiele inwestycji, które zaplanowaliśmy na całą kadencję. Oczywiście korzystaliśmy z Polskiego Ładu i innych funduszy zewnętrznych, ale wykonanie tych zadań pociągnie za sobą wygenerowanie kolejnych wydatków bieżących. Lada chwila oddajemy do użytku przedszkole wybudowane z pieniędzy z Polskiego Ładu, a wiosną kolejne. Cieszymy się, że te inwestycje udało się przeprowadzić, ale czekają nas zwiększenie zatrudnienia oraz większe wydatki na energię, czyli kolejne wydatki bieżące - podkreśla Artur Krawczyk.

Dodaje, że gmina prowadzi wiele programów dotyczących ochrony powietrza, stara się pozyskiwać środki zewnętrzne, zajmuje się gospodarką odpadami etc.

- Tę szeroko rozumianą sferę usług publicznych trzeba realizować. Ktoś to musi robić - zaznacza skarbnik Pszczyny.

Deficyt to zaprzeczenie złotej reguły budżetowej. Samorządy cierpią

Jak mówi Artur Krawczyk, Pszczyna musiała nieco zmienić swoje coroczne wydatki bieżące, z których pokrywane były m.in. wymiana mebli, sprzętu komputerowego czy bieżące remonty.

- Choć wydają się drobiazgami, czasem potrafią zrobić sporą kwotę w ciągu roku. Przede wszystkim staramy się jednak zabezpieczyć wynagrodzenia i pieniądze na energię - wylicza.

Z kolei Danuta Lange przyznaje, że miasto coraz gorzej radzi sobie z trudną sytuacją finansową, przede wszystkim z powodu braku przewidywalności. Już teraz, myśląc o budżecie, na którym skarbnikom przyjdzie pracować od 1 stycznia, samorządy muszą opierać się na decyzjach Ministerstwa Finansów w zakresie głównego źródła dochodów bieżących, czyli udziałów w PIT i CIT. Tutaj jednak pojawia się kolejny problem, bo przez zmiany w prawie dochody z tych źródeł w ostatnim czasie spadały.

Jak mówi skarbniczka Katowic, miasto stara się przede wszystkim oszczędzać w porozumieniu z jednostkami podległymi, zachęcając do rezygnacji z niektórych wydatków.

- Oczywiście, istnieje prawna możliwość deficytu operacyjnego, co oznacza że wydatki bieżące są wyższe niż pozyskane dochody - jest to obecnie norma dla wielu samorządów prawnie usankcjonowana. Jednak jest to absolutnym zaprzeczeniem złotej reguły budżetowej. Potwierdza to tylko fakt, że samorządy znalazły się w niespotykanej dotychczas sytuacji kryzysu finansowego, a niektóre z nich niebezpiecznie w sytuacji utraty płynności finansowej - ostrzega Danuta Lange.

