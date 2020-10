1300 mazowieckich firm otrzyma pomoc finansową

Do dofinansowania skierowane zostały wszystkie wnioski spełniające wymogi konkursu, a ich wsparcie przekroczy 48,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Na skutek pandemii w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy z branży turystycznej, hotelarskiej, konferencyjnej, artystycznej i gastronomicznej, których mimo odmrożenia gospodarki wciąż dotyczą duże ograniczenia w funkcjonowaniu. Tylko w przypadku samej bazy noclegowej na Mazowszu odnotowano spadek o blisko 60 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że konieczna jest dalsza pomoc samorządu Mazowsza w ramach środków unijnych: – Już w najbliższych dniach chcemy uruchomić kolejny konkurs. Na jego realizację przeznaczymy ponad 40 mln zł środków unijnych w ramach naszego programu operacyjnego. Obecnie trwają prace nad jego przygotowaniem. Cały czas są też dostępne pożyczki płynnościowe – dodaje.

Pierwszy konkurs skierowany był na wsparcie mikroprzedsiębiorstw (w tym samozatrudnionych) oraz małych firm. Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, po pierwszym okresie epidemii nastąpiło stopniowe znoszenie ograniczeń regulujących działalność biznesową, jednak wielu przedsiębiorców wciąż nie mogło wrócić do pełnej dotychczasowej działalności. – Dlatego już w lipcu uruchomiliśmy pierwszy konkurs, dzięki któremu z pomocy finansowej będzie mogło teraz skorzystać prawie 1,3 tys. firm – tłumaczy wicemarszałek.

Przedsiębiorcy złożyli ponad 2,1 tysiąca wniosków o dofinansowanie. Na wsparcie miały szansę wyłącznie firmy, których przychody ze sprzedaży w czerwcu 2020 r. spadły o co najmniej 50 proc. w stosunku do czerwca 2019 r. Połowa wniosków złożona została przez jednoosobowe firmy. – To często wynika ze specyfiki funkcjonowania poszczególnych branż. Tacy przedsiębiorcy mogli wnioskować o 23,5 tys. zł na okres trzech miesięcy. Najmniej projektów z kolei pochodzi od małych firm, do których już wcześniej z różnych źródeł kierowana była pomoc na utrzymanie zatrudnienia – podsumowuje Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie obejmie zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa przez maksymalnie 3 miesiące. Firmy będą mogły przeznaczyć dotacje na m.in.: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych i zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury czy zakup towarów.

