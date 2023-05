19 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dziś świętujemy

- Te lata to czas dynamicznego rozwoju, miliardowych inwestycji, skracania gospodarczego i społecznego dystansu, pokoju, integracji, wielu pozytywnych zmian, nowych możliwości dla Polek i Polaków - podkreśla Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

O tej ważnej dacie przypominają dziś politycy. Miasta i mieszkańcy świętują na piknikach europejskich.

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Pokolenie Unii Europejskiej" wynika, że od tego czasu polskie PKB per capita wzrosło w ujęciu realnym o 85 proc.

"Dziewiętnaście lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dziś nasze wsparcie mają państwa, które są na drodze w kierunku europejskiej integracji. Tylko w pełni zjednoczona Europa może stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom" - napisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w poniedziałek na Twitterze.

"Dziś mija 19. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" - taki wpis na Twitterze zamieściła Kancelaria Prezydenta RP. Dodała również, że w poniedziałek o godz. 14 prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim wygłoszą oświadczenia w związku z rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Również kancelaria premiera zwróciła uwagę, że "Polska jest członkiem UE od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach - a dzisiaj obchodzimy 19 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej".

Do rocznicy odniósł się także wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "19 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wierzyliśmy, że będzie to wspólnota narodów, oparta na wzajemnej współpracy i wartościach. Taką ją chcemy współtworzyć - pozbawioną ideologicznej walki wymierzonej przeciw słabszym" - napisał Sasin na Twitterze.

O przypadającej w poniedziałek rocznicy naszego przystąpienia do Wspólnoty przypomniały też w mediach społecznościowych m.in.: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśliło, że "te lata to czas dynamicznego rozwoju, miliardowych inwestycji, skracania gospodarczego i społecznego dystansu, pokoju, integracji, wielu pozytywnych zmian, nowych możliwości dla Polek i Polaków".

Kancelaria Sejmu zwróciła uwagę, że 19 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami. "Wydarzenie to, będące największym w historii rozszerzeniem UE, stanowiło zwieńczenie wieloletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej" - podała Kancelaria Sejmu RP, przypominając jednocześnie przebieg poprzedzającego wejście naszego kraju do Wspólnoty.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Jako państwo członkowskie ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.

Miasta i mieszkańcy świętują na piknikach europejskich

Z tej okazji w różnych miastach organizowane są europejskie pikniki.

Majówkę w Warszawie rozpocznie rodzinny Piknik Europejski na Krakowskim Przedmieściu. Wydarzenie odbędzie się 1 maja w godzinach 12 - 18 Wspólne świętowanie 19. jubileuszu wstąpienia Polski w Unii Europejskiej umilą artyści z różnych zakątków Europy.

Wydarzenia upamiętniające wstąpienie Polski do UE odbędą się tez m.in w Gdańsku czy w Katowicach.

Polacy zadowoleni z członkostwa Polski w Unii

Z ubiegłorocznego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Pokolenie Unii Europejskiej" wynika, że od tego czasu polskie PKB per capita wzrosło w ujęciu realnym o 85 proc. Dzięki akcesji średnioroczny wzrost gospodarczy był wyższy o 1,04 pkt. proc., napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 4,07 proc., a wartość eksportu o 3,2 proc. Korzyści z przynależności do UE odczuwa zdecydowana większość Polaków.

Według raportu pozytywne skutki akcesji do UE dostrzega przeważająca część polskiego społeczeństwa. 80,1 proc. dorosłych mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym docenia ekonomiczne korzyści z członkostwa w UE. 79,0 proc. twierdzi, że wejście do UE poprawiło ich standard życia, a 82,2 proc. wiąże akcesję z poprawą sytuacji na rynku pracy.

Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną między 27 krajami europejskimi. Wspólnota jest też największym blokiem handlowym na świecie. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów. Podstawą jednolitego rynku są tzw. cztery swobody - swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału, które zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.