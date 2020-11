Małopolska Niania 2.0. Wiadomo już do kogo trafią pieniadze

Wsparcie adresowane jest do rodziców dzieci do lat 3, planujących powrót do pracy (Fot. malopolska.pl)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zakończył się właśnie trzecią edycję projektu, w ramach której wsparcie adresowane do rodziców dzieci do lat 3, planujących powrót do pracy, otrzyma 218 rodzin. - To odpowiedź na problem związany z niewystarczającym dostępem do różnych form opieki dla dzieci w wieku do lat 3 – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Problem ten występuje w wielu małopolskich gminach, utrudniając lub uniemożliwiając godzenie przez rodziców aktywności rodzinnej z aktywnością zawodową. - W sumie w ramach projektu już prawie 670 rodzin zostało objętych wsparciem. Jestem przekonany, że będzie to nieoceniona pomoc dla małopolskich rodzin w tych trudnych czasach pandemii, co pozwoli rodzicom na swobodne godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym – podkreśla marszałek Witold Kozłowski. Z pomocy w ramach Małopolskiej Niani 2.0. mogli też skorzystać rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Podczas analizy zgłoszonych ofert, preferowani byli rodzice pozostający bez pracy, przebywający na urlopie związanym z rodzicielstwem, mieszkający w gminach o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3, rodzice z niepełnosprawnościami lub mający pod opieką dziecko do lat 3 z niepełnosprawnościami oraz rodzice samotnie wychowujący dziecko. Czytaj też Ogromne zainteresowanie Małopolską Nianią. Opiekunek dwa razy więcej, niż zakładano. - Projekt dobrze wpisuje się w potrzeby rodzin w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem, wypełniając lukę pomiędzy zakończeniem urlopu związanego z rodzicielstwem a rozpoczęciem opieki żłobkowej lub edukacji przedszkolnej - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka, który podkreśla, że łącznie w ramach trzech edycji przeznaczono na ten cel już ponad 16,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny? W kontekście 2020 r. mowa o dofinansowaniu do kosztów zatrudnienia niani w wysokości 1 850 zł na miesiąc (wsparcie podstawowe) lub 2 600 zł/miesiąc (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w regulaminie). W przyszłym roku będzie to 2 000 zł na (wsparcie podstawowe) lub 2 800 zł (wsparcie podwyższone). Sprawdź 800 zł miesięcznie na nianię. Kujawsko-Pomorskie wspiera rodziców.



- Udział w projekcie ułatwi rodzicom powrót do pracy lub utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. Rodzice pozostający bez zatrudnienia otrzymają natomiast promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że podejmą pracę w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania do udziału w projekcie – informuje urząd marszałkowski. Podobał się artykuł? Podziel się!

