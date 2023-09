Minister Puda: zabiegamy, by można było wydłużyć proces wykorzystania środków z KPO

Udział samorządów wojewódzkich we wdrażaniu polityki spójności rośnie - mówił w środę minister Grzegorz Puda. Za zagrożenia w wykorzystaniu nowych funduszy europejskich uznał działania opozycji oraz niewystarczająco elastyczne - mimo kryzysów - podejście Komisji Europejskiej.

Polska, jako praktycznie największy beneficjent poprzedniej perspektywy, wykorzystał całą alokację.

Minister funduszy i polityki regionalnej podkreślił, że w obecnej perspektywie finansowej (2021-2027) obserwujemy duże zainteresowanie konkursami.

Minister był tam pytany o szansę na przedłużenie możliwości wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy, których dotąd nie ma.

"Jesteśmy liderem, zrobiliśmy to dobrze, udało się pomimo covidu, pomimo tego, że za naszą wschodnią graniczą trwa wojna. Udało nam się wypracować mechanizmy, które spowodowały, że wykorzystaliśmy 100 proc. alokacji i co istotne, jesteśmy tak postrzegani przez inne kraje" - zapewnił minister w panelu Forum Ekonomicznego w Karpaczu poświęconym funduszom unijnym na inwestycje regionalne.

Jako przykład minister podał efekty programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 (ok. 125,3 mld zł ze środków UE), którymi są m.in. wybudowanie, przebudowanie lub wyremontowanie ponad 5,5 tys. km kanalizacji sanitarnej, ponad 1 tys. km sieci wodociągowej, co najmniej 625 km linii kolejowych, wybudowanie ponad 1 tys. 800 km dróg ekspresowych i autostrad, zmodernizowanie energetyczne ponad 1 tys. 800 budynków.

Duże zainteresowanie konkursami w obecnej perspektywie unijnej

Minister funduszy i polityki regionalnej podkreślił, że w obecnej perspektywie finansowej (2021-2027) obserwujemy duże zainteresowanie konkursami. We wszystkich programach, odbyły się już pierwsze nabory wniosków. Dotyczą one m.in. wsparcia innowacyjnego przedsiębiorców, rozwoju zielonych technologii, infrastruktury energetycznej, zielonej i niebieskiej infrastruktury – „odbetonowania” terenów miejskich, adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, kultury i turystyki kulturowej.

18 września rozpocznie się nabór wniosków z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na budowę sieci szerokopasmowych z budżetem konkursu w wysokości ponad 2,9 mld zł.

Minister Grzegorz Puda zaznaczył, że rozmawiając o inwestycjach regionalnych, musimy także pamiętać o inwestycjach krajowych, które bezpośrednio przekładają się na poprawę warunków życia czy prowadzenie działalności gospodarczej w województwach. Wsparcie samorządów realizowane jest od 2021 r. również przez rządowy program inwestycji strategicznych „Polski Ład”.

- Inwestycje krajowe są często impulsem do realizacji dalszych inwestycji przez samorządy i stanowią bazę do dalszego rozwoju regionów – powiedział szef MFiPR.

Samorządy sprawdziły się w wykorzystywaniu środków unijnych

Minister podkreślił, że polskie samorządy z sukcesem wykorzystują środki unijne. MFiPR monitoruje kwestie zdolności finansowych samorządów do przyjęcia środków unijnych, co przekłada się np. na stosowanie preferencyjnej polityki wynikającej ze zróżnicowanego potencjału rozwojowego JST w skali kraju.

- Rząd pomaga samorządom w realizacji projektów ze środków UE. Przekazaliśmy ponad 8,7 mld zł z budżetu państwa na sfinansowanie części wymaganego wkładu własnego samorządów starających się o dofinansowanie – podkreślił Grzegorz Puda.

"Mamy wewnętrzną narrację budowaną przez opozycję, która próbuje Polakom wmówić, że nie wiadomo, co się dzieje, a tak naprawdę dzieje się tylko dobrze, bo w polityce spójności jesteśmy znowu liderami, jeżeli chodzi o pozyskanie środków finansowych - przypomnę 70 mld euro - i jesteśmy liderami mam nadzieję również w mechanizmach dzielenia się środkami finansowymi" - wskazał.

"Polska np. przez Słowację jest traktowana jako wyznacznik trendów unijnych - w kontekście pozytywnym. Niedawno była u nas pani wicepremier Słowacji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rząd porozumiewa się z samorządami, aby móc sprawnie wykorzystywać alokację dla samorządów. Tu dodatkowa informacja: rekordowa kwota, jeżeli popatrzeć na całą alokację, to po raz pierwszy przeznaczamy 44 proc. wszystkich środków polityki spójności na samorządy" - zaakcentował.

Jak dodał minister, udział samorządów wojewódzkich we wdrażaniu polityki spójności rośnie.

"Oczywiście wierzę w to, że je wykorzystamy: mamy sprawdzone mechanizmy, w jaki sposób wykorzystywać te środki; mamy bardzo dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o mechanizmy współpracy z przedsiębiorcami, samorządami czy beneficjentami: mamy jako kraj, jako kadra, chyba największe doświadczenie, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków europejskich" - wyjaśnił.

"Nie ma drugiego takiego kraju, który pozwoliłby sobie na tak zdecentralizowane działania, które przekazują samorządom dużą część, dużą pulę środków, ale wierzymy w to, że samorządy potrafią równie dobrze wykorzystywać i środki europejskie. Mało tego, czasem samorządy potrafią odnaleźć w tych środkach obszary, których my wcześniej nie widzieliśmy lub nie byliśmy w stanie ich odnaleźć" - przyznał.

"Obawiam się tylko dwóch rzeczy: że nadal przedstawiciele obecnej opozycji będą robić wszystko, żeby te pieniądze do Polski nie wpłynęły; mówię tutaj nie tylko o Donaldzie Tusku, ale też tych osobach, które naprawdę zabiegają o to, żeby część środków finansowych do Polski nie wpłynęła. To z perspektywy naszego kraju jest bardzo szkodliwe, bo chcielibyśmy, aby móc te środki wykorzystać jak najszybciej" - przekonywał Puda.

"I druga kwestia: gdy mieliśmy czas covidu, szukaliśmy rozwiązań, które umożliwiłyby zwiększenie elastyczności wykorzystania środków europejskich. Mamy polską część środków europejskich, nie możemy z niej korzystać, ponieważ Komisja Europejska nadała im kierunek. Rozumiemy, powinniśmy realizować kierunki strategiczne, ale jednak w czasie, kiedy jest pandemia czy wojna, powinniśmy jako państwo, samorządy, beneficjenci, realizować to trochę bardziej elastycznie" - uznał.

Obawy o KPO mają tez samorządy. Czy uda się wydłużyć proces wykorzystania środków?

Minister był tam pytany o szansę na przedłużenie możliwości wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy, których dotąd nie ma.

"To temat, o którym warto powiedzieć w takim kontekście, że to po pierwsze są środki dodatkowe. Polityka spójności, ta prawdziwa, to środki, które do nas w tej chwili trafiają normalnie i nie mamy żadnego oficjalnego sygnału ze strony Komisji Europejskiej, że coś złego miałoby się wydarzyć. Natomiast KPO to były dodatkowe środki finansowe, które miały nam służyć w odbudowie polskiej gospodarki po trudnym okresie covidu" - odpowiedział Puda.

"Teraz rząd przygotował pewne rozwiązania, ponieważ przedłuża się ten proces. Trzeba podkreślić, że to jest kwestia polityczna, jak pan Donald Tusk ostatnio przyznał, ale mimo wszystko przygotowaliśmy rozwiązania, które spowodowały, że możemy prefinansować dużą część z tego, co zostało zaprogramowane" - wskazał szef MFPiR.

"Jest również ta część, o której mówią bardzo często samorządy (…); z pewnością będziemy zabiegać i zabiegamy o to, aby można było wydłużyć proces wykorzystania środków Krajowego Planu Odbudowy i myślę, że ten kierunek nie tylko w Polsce będzie następował" - ocenił.

"W tej chwili pierwszego wniosku o płatność nie złożyło osiem państw, w tym Niemcy. Więc my wszyscy, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, są żywo zainteresowani tym, aby ta perspektywa się przesunęła w czasie. Aby ten czas był dłuższy, żeby można było możliwie sprawnie zaplanować i zainwestować te środki finansowe KPO" - uściślił Grzegorz Puda.

