Pierwsze konkursy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w II kw. 2023 roku

W II kw. br powinny ruszyć konkursy na środki z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - wskazała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest finansowany z dwóch źródeł: funduszu spójności na lata 2021-2027 oraz z Next Generation EU, czyli pakietu odbudowy po Covid-19 - powiedziała Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

O ile środki z funduszu spójności można wydatkować do 2029 r. to te z Next Generation EU - tylko do końca 2026. To oznacza, że urzędy marszałkowskie w pierwszej kolejności powinny zagospodarowywać te właśnie pieniądze - wskazała.

Pierwsze konkursy z FST powinny ruszyć w II kw. 2023 roku. Środki z pakietu odbudowy po Covid-19 to 2 mld 162 mln euro i stanowią większość budżetu FST - dodała.

Komisja Europejska przyjęła pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji

Podczas wspólnego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji oraz podkomisji ds monitorowania wykorzystania środków unijnych, wiceminister przedstawiła informację na temat kontraktacji i kwalifikowalności pieniędzy z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonego na wsparcie transformacji klimatycznej w krajach UE.

Czytaj też: Mamy kluczowy rok dla programów unijnych. Minister podaje konkretne kwoty i terminy

Przypomniała, że w grudniu ubr. Komisja Europejska przyjęła pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji, a ich łączna wartość to ponad 3,85 mld euro. Komisja zgodziła się, żeby pieniądze te trafiły na Śląsk, do Małopolski, Wielkopolski, na Dolny Śląsk i województwa łódzkiego.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest finansowany z dwóch źródeł: funduszu spójności

Wiceminister mówiła, że FST jest finansowany z dwóch źródeł: funduszu spójności na lata 2021-2027 oraz z Next Generation EU, czyli pakietu odbudowy po Covid-19. Zwróciła też uwagę, że o ile środki z funduszu spójności można wydatkować do 2029 r. to te z Next Generation EU - tylko do końca 2026. " To oznacza, że urzędy marszałkowskie w pierwszej kolejności powinny zagospodarowywać te właśnie pieniądze" - wskazała wiceminister. Dodała, że pierwsze konkursy Z FST powinny ruszyć w II kw. 2023 roku. Dodała, że środki z pakietu odbudowy po Covid-19 to 2 mld 162 mln euro i stanowią większość budżetu FST.

Czytaj też: Jest porozumienie ws. funduszy europejskich. W puli miliardy euro

Uczestniczący w posiedzeniu podkomisji przedstawiciele samorządów zwrócili uwagę, wiele małych JST może mieć problem ze zgromadzeniem wkładów własnych na realizację przedsięwzięć.

Jarosińska - Jedynak powiedziała, że wkład krajowy to 930 mln euro. Przy czym - jak zaznaczyła - obecnie prowadzone są prace, których celem jest zwiększenie możliwości finansowych samorządów, m.in. w formie zwrotnej czy z funduszu inwestycyjnego Polski Ład.

FST wspiera obszary szczególnie dotknięte skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. W terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, opracowanych w ścisłej współpracy z partnerami lokalnymi, określono wyzwania i potrzeby rozwojowe poszczególnych obszarów oraz przedstawiono cele, jakie mają zostać osiągnąć do 2030 r. Określono w nich również planowane działania wraz ze specjalnymi mechanizmami zarządzania.