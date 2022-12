Puda: Do końca roku powinniśmy otrzymać zaliczki na programy z nowej perspektywy

Do końca roku powinniśmy otrzymać z Komisji Europejskiej zaliczki na poszczególne programy z nowej perspektywy finansowej. Ich wypłata następuje automatycznie po zatwierdzeniu programów - powiedział wminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Komisja Europejska zatwierdziła już pięć programów krajowych z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Zakładam, że pierwsze konkursy dotacyjne rozpiszemy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku - poinformował Grzegorz Puda.

Obecnie przedstawiciele instytucji zarządzających poszczególnymi programami przygotowują odpowiednie dokumenty,niezbędne do uruchomienia pierwszych naborów. Ponadto powołują tzw. Komitety Monitorujące, które będą odpowiadały m.in. za przyjęcie kryteriów wyboru projektów - wskazał.

Najszybciej, bo w pierwszym kwartale 2023 r., uruchomimy konkurs dla przedsiębiorców na projekty modułowe finansowane z FENG w ramach tzw. Ścieżki SMART. Również w pierwszym kwartale przyszłego roku przedstawiciele biznesu będą mogli ubiegać się o kredyt technologiczny - dodał.

Komisja Europejska zatwierdziła pięć programów z nowej perspektywy na lata 2021-2027

Szef MFiPR przekazał w wywiadzie dla "Pulsu Biznesu", że Komisja Europejska zatwierdziła już pięć programów krajowych z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy i Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich. "Decyzje w sprawie pozostałych programów powinny być wydane do końca roku. Zakładam, że pierwsze konkursy dotacyjne rozpiszemy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku" - poinformował Puda.

Dodał, że obecnie przedstawiciele instytucji zarządzających poszczególnymi programami przygotowują odpowiednie dokumenty, które są niezbędne do uruchomienia pierwszych naborów. Ponadto powołują tzw. Komitety Monitorujące, które będą odpowiadały m.in. za przyjęcie kryteriów wyboru projektów w programach.

"Najszybciej, bo w pierwszym kwartale 2023 r., uruchomimy konkurs dla przedsiębiorców na projekty modułowe finansowane z FENG w ramach tzw. Ścieżki SMART. Również w pierwszym kwartale przyszłego roku przedstawiciele biznesu będą mogli ubiegać się o kredyt technologiczny" - oznajmił Puda.

Do końca roku Polska powinna otrzymać z Komisji Europejskiej zaliczki na poszczególne programy

Na pytanie, jakie jest ryzyko zablokowania przez Komisję Europejską pieniędzy unijnych z nowej perspektywy finansowej, Puda wskazał, że do końca roku Polska powinna otrzymać z Komisji Europejskiej zaliczki na poszczególne programy. "Ich wypłata następuje automatycznie po zatwierdzeniu programów. Pozostałe fundusze unijne będziemy dostawali w formie refundacji wydatków poniesionych przez beneficjentów" - wyjaśnił.

Padło też pytanie, czy KE może "grać na czas" i zablokować fundusze unijne dopiero na etapie pierwszych certyfikacji wydatków, np. pod koniec 2023 r. "Na tym etapie Komisja Europejska mogłaby wstrzymać płatności w przypadku, gdyby uznała, że Polska nie spełnia warunków, które zawarte są w załączniku do unijnego rozporządzenia regulującego wdrażanie polityki spójności. Takich warunków jest 20. Od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie. Dotychczas potwierdziła ona spełnienie przez Polskę 16 z 20 warunków. Rozmowy na temat czterech pozostałych są zaawansowane. Powinniśmy zakończyć je w najbliższym czasie" - powiedział szef MFiPR.

"Zakładamy, że pierwsze wnioski o płatność będą składane do Komisji Europejskiej w drugiej połowie 2023 r. To oznacza, że do tego czasu możemy prowadzić negocjacje dotyczące spełnienia pozostałych warunków podstawowych. Polska jako państwo członkowskie uznaje za spełnione wszystkie warunki podstawowe i dopełnia wszelkich formalności w postaci dokumentacji przekazywanej do Komisji Europejskiej" - zapewnił Puda.

