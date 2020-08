Świętokrzyskie: 40 mln dla przedsiębiorców w regionie. Nowy nabór z nowymi kryteriami

Będzie to drugie podejście do naboru. W pierwszym terminie (28 lipca) przyjmowanie wniosków zostało anulowane. Zarząd województwa tłumaczył decyzję awarią systemu informatycznego. Wyjaśniano, że zainteresowanie przerosło oczekiwania. W ciągu kilku minut do urzędu wpłynęło ponad 12 tys. zapytań, a tego miały nie wytrzymać serwery. W ocenie urzędników w związku z tym kilka tysięcy przedsiębiorców nie miało dostępu do strony internetowej, a tym samym firmy te nie mogły złożyć wniosku o dofinansowanie.

Jacek Sułek, dyrektor departamentu inwestycji i rozwoju urzędu marszałkowskiego ocenia, że tym razem procedura powinna przebiec bez problemów technicznych. Zaznaczył, że "zdecydowanie zwiększono przepustowość techniczną systemu". "Korzystamy z najlepszych rozwiązań technicznych jakie są dostępne w regionie, udostępnia je nam Politechnika Świętokrzyska" - powiedział w środę.

"W czwartek po południu uruchomimy ponownie aplikacje. Przedsiębiorcy będą mogli wejść i uzupełnić wnioski. Te już zapisane w pierwszym naborze muszą zostać zgłoszone ponownie" - podkreślił.

Dyrektor dodał, że pula 40 milionów złotych będzie podzielona na dwie części. "Pierwsze 20 milionów będzie skierowane do branż, które były najbardziej poszkodowane w wyniku pandemii, czyli tych określonych w dwóch rozporządzeniach ministra zdrowia. To głównie branże: hotelarska, gastronomiczna, turystyczna, kosmetyczna i usługowa" - powiedział.

Z drugiej części będą mogli skorzystać przedsiębiorcy reprezentujący inne branże. "Mamy jeden nabór i wciąż kryterium pozostaje termin składania wniosków" - zaznaczył.

40 mln zł unijnego wsparcia powędruje do świętokrzyskich mikro i małych przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów lub utraciły płynność finansową na skutek kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcy, w zależności od wielkości firmy i liczby zatrudnionych pracowników mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwotach od 23 tys. do ponad 160 tys. złotych.