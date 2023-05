Sygnalista to nie donosiciel. Bez przyjęcia ustawy wielu spraw nie uda się ruszyć

Korupcja w gospodarce powoduje gigantyczne straty i jest największym wyzwaniem dla światowego biznesu. Niestety i samorząd nie jest wolny od tego przestępczego procederu. Jak z nim walczyć i czy nie jest to walka z góry skazana na porażkę?

Korupcja w Polsce jest zwalczana, ale ciągle nie do końca konsekwentnie. Parlament zwleka z wdrażaniem unijnych dyrektyw w tej sprawie.

Na wdrożenie ciągle czeka ustawa o "sygnalistach". Jak na razie często się ich traktuje jak donosicieli.

W ONZ deklaracje poparcia dla rezolucji antykorupcyjnych często składają też państwa, które same są siedliskiem korupcji.

Tekst powstał na podstawie debaty "Biznes przeciw korupcji", która odbyła się podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wzięli w nim udział: Cristina Ritter, szefowa ds. zwalczania korupcji i zarządzania UN Global Compact; Jacek Bil, ekspert do zwalczania korupcji gospodarczej; senator Krzysztof Kwiatkowski, były szef NIK; Kamil Wyszkowski, dyrektor UN Global Compact Network Polska.

Korupcję trzeba zwalczać kodeksami i uświadamianiem, że jest czymś złym

Teoretyczne podstawy do walki z korupcją przedstawiał Jacek Bil, profesor Wojskowej Akademii Technicznej, członek Rady Naukowej Anti-Corruption Programme UN Global, ekspert w dziedzinie zapobiegania korupcji gospodarczej. - Walka z przypadkami korupcji w Polsce idzie dość opornie. Mogą o tym świadczyć opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw unijnych do polskiego systemu prawnego - zaznaczył.



Jednocześnie przypominał, że korupcja jest przestępstwem. I właśnie tak należy to przedstawiać tym, którzy uczestniczą lub chcieliby uczestniczyć w procederze. Jacek Bil podkreślał też, iż korupcja to nie tylko proste "poparcie" gotówką jakiejś transakcji gospodarczej. To także obsadzanie synekur osobami, na których z jakiegokolwiek względu nam zależy.

- Ważne, by proceder był zwalczany za pomocą kodeksów, ale nie mniej ważne wydaje się uświadomienie powszechne, że korupcja jest czymś złym. Niezależnie, czy będzie to kilkusetzłotowa łapówka wręczona policjantowi, czy też milion dolarów przekazane za uzyskanie dobrego kontraktu. Sprzyjają korupcji praktyki w dużych firmach, gdzie naciska się na uzyskanie kontraktu "za wszelką cenę". I jeszcze bywa, że ci szefowie podkreślają: "jak to zrobicie, to wasza sprawa" - zaznaczył Bil.

Zdaniem eksperta przeciwdziałaniu korupcji ma służyć cały system ustanawiania "sygnalistów".

- Muszą oni być chronieni prawnie, a na dodatek nie powinno się ich traktować jak donosicieli. W Polsce jednak ta kwestia nie znajduje zrozumienia. Świadczy o tym fakt ustaw antykorupcyjnych, które leżą w sejmowej "zamrażarce" marszałek Elżbiety Witek - przypomniał Jacek Bil.

Korupcja powoduje nie tylko ogromne straty finansowe

O gigantycznych stratach powodowanych przez korupcję mówiła Cristina Ritter. To prawniczka pracująca w administracji biznesowej, z 18-letnią karierą zawodową zarówno w Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i w sektorze prywatnym.

- Korupcja powoduje straty nawet biliona dolarów rocznie w gospodarce światowej - podliczyła.

Podkreśliła, że korupcja wpływa też negatywnie na demokrację i prawa człowieka. Oznacza też większe koszty prowadzenia biznesu oraz utrudnia walkę konkurencyjną.

- Nawet 30 proc. funduszy przeznaczanych w świecie na ochronę klimatu jest topione w strukturach korupcyjnych. Wiele wielkich firm narzeka, że są ofiarą wyłudzeń od rządu danego kraju. To już cały system wyłudzeń. Trzeba więc wymyślać nowe procedury antykorupcyjne. Trzeba też ustalać zachęty dla firm, które chcą dołączyć do walki z korupcją - zapowiedziała Ritter.

W Polsce sygnaliści wciąż pozostają bez ochrony

Były szef polskiej Najwyższej Izby Kontroli, a obecnie senator Krzysztof Kwiatkowski przypominał zaś, że walka z przypadkami korupcji w Polsce idzie jak po grudzie. Świadczą o tym opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw unijnych do polskiego systemu prawnego. Przypominał, że w grudniu 2021 roku Parlament Europejski przyjął kolejną dyrektywę antykorupcyjną.

- Od ponad roku dokument ten spoczywa w szufladzie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Bo parlamentarzyści w Polsce są zajęci już wyborami - podkreślił Kwiatkowski.

Jego zdaniem bez przyjęcia ustawy ws. sygnalistów nie będzie się dało ruszyć wielu spraw. Jako przykład podał sytuację urzędników administracji celnej, którzy zaalarmowali go o naciskach w kwestii kontroli pszenicy wwożonej do Polski z Ukrainy.

- Urzędnicy administracji celnej tylko nieoficjalnie komunikowali mi, że problem zboża ukraińskiego to między innymi skutek tego, że nakazano im odgórnie zrezygnować z jakiejkolwiek kontroli wwożonej pszenicy. Co prawda procedura zdejmowała z importu zboża cło, ale wcale nie wykluczało to kontroli. Także sanitarnej. Kto jednak takie polecenia wydawał, to takiej informacji urzędnicy już podać nie chcieli. Bali się reakcji zwierzchników - stwierdził.

Korupcja zdefiniowana jako przestępstwo, głównie na papierze

Krzysztof Kwiatkowski przypomniał także o sytuacji związanej z budową elektrowni w Ostrołęce. Zaznaczył, że wydanie prawie 1,5 miliarda złotych na budowę, a potem rozbiórkę infrastruktury dla elektrowni, nie spotkało się z żadną reakcją niezależnej ponoć prokuratury.

Znany z bezpośredniego języka Kwiatkowski skomentował to dosadnie: - Rząd nie traktuje sprawy poważnie. To są jaja!

Cristine Ritter przypomniała także, że korupcja w systemach prawnych wielu krajów jest uznawana za przestępstwo.

- Potwierdzają to nawet akty prawne państw... przodujących w rozgrabianiu korupcyjnym miliardów dolarów. Systemową walkę z tym procederem podejmuje ONZ, tworząc specjalną agendę do walki z korupcją - UN Global Compact. Tyle że za jej powstaniem głosowali także przedstawiciele państw, gdzie korupcja jest absolutnie powszechna i nikt tam z nią faktycznie nie walczy. Takim przykładem jest choćby Rosja - powiedziała Ritter.

Powstała koalicja CEOs for Anti-Corruption. Pięć firm z certyfikatem

Podsumowaniem debaty było wręczenie certyfikatów przystąpienia do projektu CEOs for Anti-Corruption, zainicjowanego przez United Nations Global Compact, pięciu firmom działającym na terenie Polski. Otrzymały je: Amazon, Interecoenergia, Superbet Polska, Totalizator Sportowy oraz Pre Zero. Wyróżnienia wręczał Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy w UN Global Compact Network Poland.

- Dołączyliśmy do projektu w Polsce, by wyeliminować korupcję z e-commerce i nieuczciwe praktyki mające miejsce w tej branży. Udało nam się wyeliminować 800 tys nieuczciwych kont. Wyeliminowaliśmy też ze sprzedaży 6 milionów towarów, a sprawy 1500 osób (próbujących oszukiwać swoich klientów - red.) przekazaliśmy do organów ścigania - powiedział regionalny manager Amazon.pl Mourad Taoufiki.

