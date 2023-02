100 milionów nie zakończyło sporu. Wody Polskie wciąż niespokojne

Trwają rozmowy mające rozwiązać wewnętrzny konflikt w Państwowym Gospodarstwie Wody Polskie. Spór trwa od początku istnienia instytucji. Wody Polskie zatrudniają ok. 6 tys. osób.

W 2022 kwota limitu wynagrodzeń została w Wodach Polskich zwiększona o 54,6 mln zł. W 2023 roku ma być wyższa o 110 milionów zł.

To jednak nie zadowala pracowników zrzeszonych w związkach. Uważają oni bowiem, że sprawę płac i inne kwestie pracownicze powinien regulować układ zbiorowy, a nie doraźne decyzje.

Pracownicy PGW Wody Polskie zajmują się całością zarządzania wodami, w tym sektorem wodno-ściekowym.

Konflikt w Wodach Polskich trwa od 2018 roku, czyli od początku istnienia tej instytucji, ale korzeniami sięga maja 2016 roku, kiedy pracownicy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, którzy stanowią połowę zatrudnionych w Wodach Polskich (druga część to byli pracownicy urzędów marszałkowskich), otrzymali obietnicę waloryzacji płac od ministra środowiska. Miało być to 850 zł podwyżki od 2017 roku.

Zawieszany i odwieszany spór trwa już ponad 4 lata

W styczniu 2018 roku doszło do powstania Państwowego Gospodarstwa Wodnego (PGW) Wody Polskie, ale jednostka już po kilku tygodniach przeszła pod kuratelę resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W maju 2018 r. ówczesny minister Marek Gróbarczyk uznał, że zobowiązań płacowych nie podejmował. Nie wypracowano porozumienia, wobec czego NSZZ Solidarność, największa organizacja związkowa w Wodach Polskich, w sierpniu 2018 roku ogłosiła spór zbiorowy, domagając się podwyżki w wysokości 1000 złotych.

W styczniu 2019 r. wydawało się, że nastąpi przełom. Zapowiedziano wzrost wynagrodzeń średnio o ok. 700 złotych oraz kolejne podwyżki wynagrodzeń pracowników. Solidarność przystąpiła do rozmów, a potem zawiesiła spór zbiorowy. Jesienią 2021 roku odwiesiła go, gdy - jak tłumaczył wówczas Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - zamiast obiecanych nagród, pracownicy otrzymali "trzynastki".

Związkowcy za układem zbiorowym, zarząd proponuje regulamin

W 2022 kwota limitu wynagrodzeń została w Wodach Polskich zwiększona o 54,6 mln zł, a w tym ma być wyższa o 110 milionów. Pracownicy zrzeszeni w związkach uważają jednak, że sprawę należy uregulować systemowo, a nie corocznymi wyrównaniami. Chcą podpisania układu zbiorowego, który miałby obejmować zarówno sprawy związane z wynagrodzeniami, jak i inne kwestie pracownicze.

Jan Śniadek, przewodniczący Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ Solidarność w Wodach Polskich, tłumaczy: - Chcemy przekonać pracodawcę do rozpoczęcia negocjacji układu zbiorowego, zakończyć to po pięciu już latach. Przed pandemią udało nam się dużo zrobić, ale przez kolejne trzy lata ani razu nie rozmawialiśmy na ten temat. Na razie nie mamy odpowiedzi na nasze pismo w tej sprawie.

9 stycznia 2023 roku zarząd Wód Polskich przedstawił związkom projekt regulaminu wynagradzania. Jak nam powiedział Jan Śniadek, zawiera on rozwiązania odrzucone zgodnie przez wszystkie związki zawodowe, działające w Wodach Polskich w roku 2019, 2020 i 2022.

- Regulamin zabiera lub obniża świadczenia, które pracownicy mieli dotychczas. Nie dopuścimy do tego - mówi.

Arkadiusz Kubiaczyk, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność, podaje przykład odprawy emerytalnej. - Większość pracowników, która przyszła do Wód Polskich, miała gwarancję 6-miesięcznej odprawy, teraz proponuje się nam 3-miesięczną odprawę. Wielu z nich przepracowało większość życia w gospodarce wodnej. A teraz tak się nas traktuje, zabierając nam połowę tego, co mieliśmy?

Demonstracja pracowników Wód Polskich w Krakowie w 2018 roku (fot. NSZZ S w PGW WP/ FB)

Solidarność przygotowała kompleksowy tekst układu zbiorowego. - On reguluje sprawy wynagrodzeń i świadczeń z nimi związanych, czas pracy, sprawy społeczne, wzajemne stosunki między związkami - podkreśla Jan Śniadek.

Jak tłumaczy tak długo ciągnące się rozmowy na ten temat?

- Gdy powstały Wody Polskie, chcieliśmy od razu to załatwić. Jednostki gospodarki wodnej posiadały międzyzakładowy układ zbiorowy. Proponowaliśmy byłemu już prezesowi (Przemysławowi Dacy - dop. red.), by przystosować go do nowych warunków, uzupełnić. Pracodawca jednak się na to nie zgodził i zamiast układu zbiorowego, zaproponował regulaminy. W każdym z tych regulaminów próbował zabrać nam świadczenia, które posiadaliśmy. Żaden związek zawodowy nie zgadzał się na to bez rekompensat. Moim zdaniem nie było woli współpracy, podjęcia uczciwych negocjacji, czyli uwzględnienia postulatów z naszej strony, a nie tylko proponowania tego, do czego pracodawcę zmusza prawo. Teraz też współpraca nie układa się najlepiej - trzeci miesiąc oczekujemy na odpowiedź zarządu ws. pisma na temat zakończenia sporu zbiorowego - mówi Jan Śniadek.

Pieniądze z budżetu państwa, które zasiliły fundusz wynagrodzeń w Wodach Polskich w 2022 roku, trafiły do pracowników. Solidarność ma jednak żal do zarządu, że nie zostały one użyte do spełnienia postulatów związku. - Zarząd zrobił to ponad naszymi głowami i to spowodowało intensyfikację sporu zbiorowego. Jesteśmy w stanie referendum strajkowego - dodaje.

110 milionów - dobrze, że są pieniądze, ale jak je podzielić?

Jesienią ubiegłego roku kwestia budżetu wynagrodzeń trafiła na obrady Komisji Trójstronnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, obrady Rady Ministrów oraz była poruszana na spotkaniu przewodniczącego NSZZ "S" Piotra Dudy z prezydentem Andrzejem Dudą. W efekcie fundusz wynagrodzeń w 2023 roku ponownie wzrósł - tym razem o 110 mln zł. Jednak znów, jak skarżą się związkowcy, nie wiadomo, czy podział dodatkowego limitu wynagrodzeń nastąpi w ramach prowadzonego sporu zbiorowego i według uzgodnionego aktu wewnętrznego prawa pracy, czy poza nim.

- Pracodawca uważa, że jak zostanie przyjęty regulamin wynagrodzeń, to ustabilizuje się sytuację. Ale to nie jest czarodziejska różdżka! Mamy bardzo dużo pracowników nowych, których obowiązuje tylko Kodeks pracy. Jaki jest tego efekt? Jedni pracownicy mają premię, dodatki, inni - ci nowi - pracują tylko w oparciu o Kodeks pracy. Na jednym obiekcie hydrotechnicznym pracownik pracujący w święta, dostaje dodatkowe 100 proc. wynagrodzenia, a drugi nie. O tym chcemy rozmawiać - zaznacza Arkadiusz Kubiaczyk.

Wody Polskie od 2018 roku odpowiadają za zagospodarowanie wód w całym kraju (fot. Wody Polskie)

Jego zdaniem propozycja regulaminu przedstawiona przez Wody Polskie jest "na wczoraj". - My potrzebujemy zasad wynagrodzenia na dziś i na przyszłość. Co z tego, że dziś dostaniemy wzrost, jeśli w przyszłym roku znów będziemy żebrać o pieniądze? Musimy mieć zapisany wskaźnik, jak nasze wynagrodzenia będą rosły - procentowo czy kwotowo - podkreśla Kubiaczyk.

Spotkanie związkowców z zarządem będzie nowym otwarciem?

Związki zawodowe działające w Wodach Polskich spotkały się w środę 15 lutego z przedstawicielami zarządu. Zwróciliśmy się do PGW Wody Polskie z prośbą o odniesienie się do postulatów pracowniczych. Zapytaliśmy, czy jest szansa na systemowe zmiany w regulaminie, podpisanie układu zbiorowego i zakończenie sporu, który w Wodach Polskich ciągnie się od samego początku ich istnienia. Czekamy na odpowiedź.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.