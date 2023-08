Branża wodno-ściekowa ma problemy z rekrutacją, choć zatrudnieni chwalą sobie tę pracę

Branża wodno-ściekowa i rekultywacji to strategiczna gałąź polskiej gospodarki tworzona przez ponad 5,5 tys. podmiotów zatrudniających blisko 90 tys. pracowników. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zbadała jej kapitał ludzki i wskazała prawdopodobne kierunki rozwoju.

Gospodarka obiegu zamkniętego, OZE, współpraca w ramach klastrów energii - to zdaniem PARP biznesowa przyszłość sektora wodno-ściekowego.

Sektor ma problemy z pozyskaniem pracowników. Najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli: monter sieci wod.-kan. (40 proc.), elektryk (31 proc.), pracownik fizyczny (30 proc.) oraz projektant/architekt (22 proc.).

Badani pracownicy są jednak zadowoleni ze swojego miejsca pracy i nie chcą go zmieniać. Najlepiej oceniają bezpieczeństwo zatrudnienia i relacje ze współpracownikami.

Branża wodno-ściekowa stoi przed nowymi wyzwaniami i zmianami - wynika z raportu opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Rosnąca interdyscyplinarność i złożoność procesów technologicznych wymagają współpracy między różnymi podmiotami. Firmy z sektora coraz śmielej rozszerzają działalność na sektor odnawialnych źródeł energii (OZE). Istotna staje się też koncentracja w ramach klastrów.

Jednocześnie, zdaniem PARP, obserwowany jest odwrotny trend - fragmentaryzacja branży i w efekcie zwiększająca się liczba podmiotów realizujących poszczególne funkcje. Ostatnim trendem biznesowym jest rosnąca możliwość tworzenia się nisz rynkowych jako efekt zmian w legislacji nakierowanych na wdrażanie założeń gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

PARP zajęła się przyszłością branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, w ramach II edycji badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. To strategiczna gałąź polskiej gospodarki tworzona przez ponad 5,5 tys. podmiotów zatrudniających blisko 90 tys. pracowników.

Zauważono, że w gospodarce wodno-ściekowej i rekultywacji coraz wyraźniej zarysowują się też nowe trendy technologiczne. Wpływają na branże w trzech obszarach: efektywnego gospodarowania zasobami wód do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, efektywnego oczyszczania ścieków, odzysku i wykorzystania energii oraz innych surowców z wody i ścieków, oraz rekultywacji/remediacji zdegradowanych i zdewastowanych gruntów i wód.

Jest jednak kilka czynników silnie oddziałujących na ten sektor. To niestabilność gospodarcza wynikająca z wojny na Ukrainie, nieustannie wzrastające koszty utrzymania i konieczność modernizacji infrastruktury, a także nakłady na wdrażanie rozwiązań chroniących procesy i systemy (szczególnie ważne w kontekście cyberataków).

PARP zwraca uwagę na małe zainteresowanie pracą w branży

Według danych z raportu PARP w branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji wciąż występują trudności rekrutacyjne, mimo iż sytuacja poprawiła się w stosunku do 2021 roku (34 proc. wskazań przez przedsiębiorców obecnie vs. 49 proc. w 2021 r.). Głównymi przeszkodami w rekrutacji w 2022 r. były: małe zainteresowanie ofertą pracy (70 proc.) oraz fakt, że kandydatom spełniającym oczekiwania nie odpowiadały warunki zatrudnienia (42 proc.).

Najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli: monter sieci wod.-kan. (40 proc.), elektryk (31 proc.), pracownik fizyczny (30 proc.) oraz projektant/architekt (22proc.).

Luka w zatrudnieniu częściowo wypełniana jest dzięki obcokrajowcom. Co dziesiąta firma z branży zatrudnia osoby zza granicy, z czego w przypadku 85 proc. firm są to osoby z Ukrainy. Najczęściej zajmują oni stanowiska montera sieci wod.-kan., elektryka, operatora ujęć i stacji uzdatniania wody oraz automatyka.

Pracodawcy i pracownicy są zadowoleni z własnych umiejętności

71 proc. pracodawców w branży wodno-ściekowej i rekultywacji uważa, że umiejętności pracowników są zadowalające i nie wymagają oni szkolenia (wzrost z 53 proc. w 2021 r.). Podobnie myślą oni sami – aż 82 proc. badanych pracowników z branży twierdzi, że nie potrzebuje dodatkowych szkoleń. 88 proc. pracowników deklaruje, że zazwyczaj wykonuje zadania odpowiadające poziomowi swoich umiejętności.

Badani pracownicy są zadowoleni ze swojego miejsca pracy i nie chcą go zmieniać. Najlepiej oceniają bezpieczeństwo zatrudnienia i relacje ze współpracownikami (92 proc. wskazań), a relatywnie najgorzej możliwości awansu (67 proc.). Ponad 90 proc. badanych pracowników deklaruje chęć pozostania w aktualnym miejscu pracy przez kolejne 12 miesięcy. Decyduje o tym m.in. dobra atmosfera w miejscu pracy, poczucie bezpieczeństwa (po 93 proc.), kompetentność współpracowników, sens wykonywanej pracy, wykorzystywanie swojej wiedzy i umiejętności, a także dostęp do odpowiednich narzędzi i sprzętu do wykonywania pracy (po 92 proc.).

Raport PARP w pełnej wersji zostanie opublikowany 31. sierpnia.

