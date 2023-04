Celują w 35-latków z dobrą pracą. Pierwsze miasta tworzą nowy trend

Samorządy zaczynają zauważać, że prowadzona przez lata polityka proinwestycyjna powinna ustępować miejsca polityce mieszkaniowej - to jedyny sposób, aby poradzić sobie z depopulacją. Choć widać pionierów w tym kontekście, zmiana mentalności przychodzi powoli.

Ściągnięcie inwestora i zapewnienie miejsc pracy to za mało, aby samorząd mógł się pochwalić aktywną walką z depopulacją.

Polityka proinwestycyjna nie może być mniej ważna, ale politykę mieszkaniową trzeba traktować z co najmniej różnym zaangażowaniem. Nie chodzi o to, żeby miasta "dawały" mieszkania, ale o to, aby pomagały w jego znalezieniu.

Młodzi ludzie opuszczają miasta często tylko dlatego, że brakuje im mieszkań w dobrych cenach i o dobrym standardzie. I są już pionierzy, którzy odpowiadają na te potrzeby. Choć na razie nieliczni.

Na temat mieszkalnictwa będziemy rozmawiali również w trakcie sesji "Rynek mieszkaniowy", która odbędzie się 26 kwietnia o 9:30, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wiek nie więcej niż 30 lat i stałe zatrudnienie - to dwa najważniejsze warunki, które będą uprawniały do wzięła udziału w nowym programie, przygotowywanym przez urząd miasta w Pleszewie. Program nosi nazwę "inkubator mieszkaniowy" i przewiduje przede wszystkim niskie (niższe niż rynkowe) kwoty najmu mieszkań. Pleszew jako jeden z nielicznych samorządów zdecydował się wspierać mieszkaniowo osoby w tak młodym wieku.

- Od trzech lat realizujemy własne programy mieszkaniowe - w tym także te wspierane z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego. Właśnie jesteśmy na etapie kończenia budowy 134 mieszkań dla osób do 40. roku życia. Jednak realizując ten program, zauważyliśmy, że sytuacja finansowa osób przed 30. rokiem życia jest jeszcze gorsza - mówi Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa.

Wstępne założenia programu przewidują, że zrewitalizowana kawalerka zostanie udostępniona młodej osobie na 5 lat. Potem będzie musiała płacić wyższy czynsz lub zwolnić mieszkanie.

Gminnych programów mieszkaniowych mających zatrzymać depopulację ośrodków miejskich nie brakuje. Włączając w to także rządowe programy, można je podzielić na dwie główne kategorie: stabilny, ale ograniczony czasowo najem po niższej cenie oraz najem z możliwością dojścia do własności.

Liczba miejsc pracy nie ma już bezpośredniego przełożenia na liczbę mieszkańców

Jak ocenia dr Karol Janas z Obserwatorium Polityki Miejskiej, Pleszew to jeden z (wciąż nielicznych) przykładów zmiany myślenia samorządowców. Przez ostatnich kilkanaście lat zrozumiałym było prowadzenie polityki typowo proinwestycyjnej, polegającej na ściąganiu do miast inwestorów i tworzenia miejsc pracy. Choć ich zapewnienie wciąż jest jednym z kluczowych wyzwań samorządów, przestało ono być priorytetem.

Pleszew nie skupia się na budowaniu nowych mieszkań, ale na rewitalizacji istniejącego zasobu (fot. Pixabay)

- Udało nam się zidentyfikować co najmniej kilkanaście samorządów, które prowadzą aktywną politykę mieszkaniową. Jednak nawet jeżeli jest ich dwukrotnie więcej, wciąż jest to kropla w morzu potrzeb - ocenia Karol Janas. - Z drugiej strony, choć działania te są wciąż ograniczone, nie można nie zauważyć, że w końcu coś drgnęło - dodaje.

Liczba miejsc pracy nie ma już bezpośredniego przełożenia na liczbę mieszkańców. Wpływ na to ma wiele czynników, np. to, że po pandemii wielu pracodawców zdecydowało się na umożliwienie pracy zdalnej. Zdaniem Karola Janasa w wielu miastach problem depopulacji nie powstaje z powodu braku mieszkań, ale z powodu braku mieszkań o dobrym standardzie.

- Jeszcze jakiś czas temu samorządy kładły duży nacisk na to, aby ich miasta były przyjazne dla inwestorów. Wkładano ogrom pracy w to, aby np. scalić wiele działek w jedną o powierzchni 100 ha, dzięki czemu mogła tam powstać hala produkcyjna. Dziś podobnie trzeba myśleć o polityce mieszkaniowej, nie zapominając o inwestorach. Walki o miejsca pracy nie można sobie odpuszczać, ale to polityka mieszkaniowa powinna wchodzić na pierwsze tory - uważa Karol Janas.

I nie chodzi tu o zapewnienie typowych "schronień" socjalnych i komunalnych (do czego miasta i tak są zobowiązane ustawą), ale o zapewnienie wygodnych przestrzeni do życia.

Samorządy biją się o konkretnych mieszkańców. Oferty pod wiek czy wykształcenie

Wedle prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do roku 2030 liczba ludności miejskiej w Polsce spadnie o 6,5 proc., a do roku 2050 - o 18,5 proc. Trend ten dotyczyć będzie wszystkich (poza Warszawą) miast na prawach powiatu. W niektórych z nich powstały specjalne programy mieszkaniowe, mające zatrzymać "ucieczkę" przede wszystkim młodych ludzi.

Nie wiek mieszkańca a potrzeby rynku pracy - to one powinny być głównym czynnikiem wpływającym na politykę mieszkaniową samorządu. Tak uznały władze w Pile, które kilka lat temu uruchomiły program "Mieszkanie na start". Beneficjentami tego programu są osoby młode, z wykształceniem odpowiadającym deficytowi na lokalnym rynku pracy.

O tym, jakie zawody są danej chwili "pożądane", decyduje Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski. Co ważne, mieszkania nie są przyznawane bezterminowo. Pierwsza umowa podpisywana jest na 3 lata, lecz w "uzasadnionych przypadkach" można ją wydłużyć o kolejnych 5 lat.

Dokładnie taką samą nazwę, jak w Pile, ma program przyjęty w Płocku. Tutaj także wykształcenie w dużej mierze decyduje o tym, kto ma pierwszeństwo do podpisania umowy na wynajem mieszkania komunalnego.

Władze Płocka postanowiły, aby ważną rolę odgrywało tu także przywiązanie do miasta. Dużo punktów podczas naborów można zdobyć m.in. za działalność w miejscowych organizacjach społecznych, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta czy posiadanie karty dużej rodziny.

Jednak także i tutaj wynajem mieszkania jest ograniczony czasowo. Pierwsza umowa podpisywana jest na 5 lat i może zostać przedłużona maksymalnie o drugie tyle. Potem zwolnione mieszkanie wraca do obrotu.

Kryteria wieku i wykształcenia są także kluczowe w gminnych programach mieszkaniowych w Opolu, Poznaniu czy Szczecinie. W tym ostatnim z miast istnieje jednak jeszcze jeden program gminny, który dopuszcza możliwość przejęcia na własność mieszkania komunalnego. Obowiązkiem jest jednak przejęcie mieszkania do remontu.

Do tego wiele miast włączyło się w rządowe programy polityki mieszkaniowej, takie jak m.in. Mieszkanie Plus czy Mieszkanie dla Młodych.

Nie lubimy wynajmować mieszkań. Dążymy do własności

- Zauważyliśmy, że osoby zamierzające wyprowadzić się z Pleszewa, zazwyczaj podejmują taką decyzję przed ukończeniem 35. roku życia. Jeżeli do tego czasu będą mieli gdzie mieszkać, prawdopodobnie zostaną na stałe - mówi burmistrz Arkadiusz Ptak.

- Jeżeli ktoś mieszka w jednym mieście do 35. roku życia, to już raczej się nie wyprowadzi - uważa Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa (fot. facebook.com/Arkadiusz Ptak)

Pytanie, czy zostaną w przypadku podniesienia czynszu lub konieczności zwolnienia mieszkania po 5 latach? Tutaj rodzi się kolejna kwestia do rozważenia przez samorządy: proponować wynajem na stałe czy możliwość dojścia do własności? Jak wynika m.in. z danych Eurostatu z 2019 r., 15,8 proc. Polaków mieszka w mieszkaniach wynajmowanych, podczas gdy średnia europejska pod tym kątem wynosi ponad 30 proc.

Część specjalistów uważa, że "głęboko zakorzeniona" potrzeba posiadania mieszkania na własność jest niepotrzebna. Tym bardziej że niejednokrotnie opłata za korzystanie z mieszkania na rynku prywatnym jest niemalże równa kosztom spłaty kredytu hipotecznego.

- W Polsce ta własność jest pożądana i moim zdaniem nie ma sensu zawracać kijem Wisły. I nie chodzi o to, żeby negować najem. Tym bardziej że rozsądna polityka samorządowa w kwestii mieszkań pod wynajem może także pozytywnie wpłynąć na ceny takich mieszkań na rynku prywatnym - uważa Karol Janas.

Jak dodaje, samorządy mają kilkadziesiąt narzędzi do kształtowania polityki mieszkaniowej, włączając w to programy rządowe. Choć jedne można uznać za lepsze, a inne za gorsze, chodzi przede wszystkim o to, aby miasta miały zaplanowaną strategię dotyczącą polityki mieszkaniowej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.