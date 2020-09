Ciepłownicy szkolą się, wykorzystując wirtualną rzeczywistość

Uruchomiony 1 września program szkoleniowy pozwala na szkolenia pracowników w kilku scenariuszach symulujących podstawowe czynności wykonywane na węzłach cieplnych takich jak płukanie, wymiana pompy ciepłej wody, regulacja przepływu w węźle pracującym czy też wymiana zaworu regulacyjnego. Dzięki temu proces prowadzenia szkoleń staje się bardziej efektywny a pracownicy nabierają prawidłowych zachowań, które mogą wielokrotnie powtarzać.

- Wdrażając nowy system szkoleń oparty na wirtualnej rzeczywistości przekraczamy tym samym kolejną barierę dając nieograniczone możliwości budowania profesjonalizmu i nieustannego podnoszenia jakości naszej pracy. Szczególnie ważne jest dla nas to, że wieloletni doświadczeni pracownicy nie pozostają w tyle, ale nabywają nowe kompetencje i wspólnie podążamy w stronę nowych technologii - mówi Paweł Orlof, prezes zarządu Veolii Energii Warszawa.

Obecnie na dwóch stanowiskach będzie się mogło szkolić ponad 240 pracowników. Do końca czerwca 2021 roku uruchomione zostaną dodatkowe dwa stanowiska szkoleniowe oraz nowe scenariusze prac. Oznacza to, że w cyklu półrocznym zostaną przeszkoleni w ten sposób wszyscy pracownicy operacyjni. W rozbudowę systemu włączeni są pracownicy, którzy do tej pory zajmowali się szkoleniami. Dzięki temu ich wiedza i doświadczenie będą wykorzystywane do podnoszenia kwalifikacji kolegów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

- Wirtualna edukacja nabiera znaczenia jeszcze bardziej, kiedy wdrażana jest w czasie pandemii i dystansu społecznego. Szkolenia VR są dla nas uzupełnieniem i kolejnym krokiem w tworzeniu nowoczesnej i zdygitalizowanej firmy. Planujemy w ten sposób uzupełnić program szkoleń zawodowych dla nowych pracowników oraz cyklicznie weryfikować umiejętności i sprawność obecnych - mówi Jakub Patalas, członek zarządu i dyrektor techniczny Veolii Energii Warszawa.