Coca-Cola z Fundacją Nasza Ziemia przekazują gminom pojemniki do selekcji odpadów

Blisko 1300 żółtych pojemników na tworzywa sztuczne przekazała 55 polskim gminom Coca-Cola. Działania te są realizowane we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Od początku akcji w sierpniu 2018 roku do pojemników zebrano 150 ton odpadów.

W ramach zakończonej właśnie drugiej tury akcji do gmin z całej Polski trafiło kolejne 640 koszy. Zostały one rozmieszczone w przestrzeniach publicznych z dużym natężeniem ruchu (np. na plażach, ogródkach jordanowskich, obiektach sportowych czy przystankach komunikacji publicznej). Mają wesprzeć istniejącą infrastrukturę i zachęcać konsumentów do recyklingu, wzmacniając ich świadomość ekologiczną, a także wspomóc gminy w wypełnieniu unijnych norm w zakresie recyklingu. W ramach akcji odbyły się również szkolenia dla pracowników placówek oświatowych i urzędów miast na temat segregacji odpadów komunalnych, gospodarki odpadami oraz zmian klimatu.

Akcja przekazywania gminom żółtych koszy przez firmę Coca-Cola to wynik współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Działania prowadzone są już drugi rok w ramach globalnej strategii firmy „Świat bez Odpadów” (World Without Waste). Zgodnie ze swoją ambicją do 2030 r. koncern chce zebrać i przetworzyć tyle opakowań, ile trafia od niego do konsumentów.

– Zależy nam na tym, by opakowania po naszych napojach nie stały się bezużytecznym odpadem, ale wróciły do obiegu i zostały ponownie wykorzystane. Dlatego od lat edukujemy oraz prowadzimy z partnerami, organizacjami i samorządami szerokie działania wspierające recykling. Dzięki nim już w 2018 roku 63 proc. naszych opakowań zostało zebranych i przetworzonych. Wierzymy, że wspólne działania pozwolą nam skutecznie zamknąć obieg – mówi Gabriela Bar, menedżer ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych Coca-Cola Poland Services.