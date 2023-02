Czekają nas suche krany? Związkowcy ze spółek wod.-kan. boją się upadłości

Związkowcy z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego sprzeciwiają się masowemu negatywnemu rozpatrywaniu przez Wody Polskie wniosków spółek o zmianę taryfy. Dziś (poniedziałek 20 lutego) pikietowali w Poznaniu.

Przedsiębiorstwa wod.-kan. nie zostały włączone do grupy podmiotów wrażliwych, objętych szczególną ochroną, w myśl projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym znalazły się w zapaści finansowej.

Związkowcy obawiają się, że kryzys finansowy w branży wod.-kan. przełoży się w najbliższych miesiącach na zwolnienia pracowników, pogorszenie warunków pracy i płacy oraz znaczne pogorszenia poziomu świadczonych usług.

Przestrzegają przed utratą płynności finansowej, a w konsekwencji upadłością firm wodociągowo-kanalizacyjnych.

NSZZ „Solidarność” oraz Wolne Związki Zawodowe Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, a także centrale związkowe Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i Zarząd Wojewódzki FZZ Województwa Wielkopolskiego wspólnie zorganizowali pikietę pod siedzibą Państwowego Gospodarstwa Wodnego (PGW) Wody Polskie w Poznaniu. Obawiają się o przyszłość branży i swoich miejsc pracy.

Przedsiębiorstwa wod.-kan. bez szczególnej ochrony

Jak podaje NSZZ Solidarność na łamach swojego portalu tysol.pl, branża wod.-kan. jako jedyna została pozbawiona możliwości waloryzacji swych kosztów w tej bezprecedensowej sytuacji gospodarczej kraju. Przedsiębiorstwa wod.-kan. nie zostały włączone do grupy podmiotów wrażliwych, objętych szczególną ochroną, w myśl projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym znalazły się w zapaści finansowej, nie tylko z uwagi na olbrzymi wzrost inflacji, ale także drastyczny wzrost cen zakupu materiałów eksploatacyjnych, gazu, a przede wszystkim energii elektrycznej.

Niezatwierdzanie przez Wody Polskie wyższych taryf na wodę i ścieki tylko pogarsza stan finansowy sektora.

Pikieta związkowców odbyła się 20 lutego w Poznaniu (fot. NSZZ Solidarność/Jan Jeliński/FB)

W konsekwencji, brak środków obrotowych może spowodować nie tylko problemy remontowe i inwestycyjne, ale - co szczególnie mocno akcentujemy - dokuczliwe dla odbiorców obniżenie niezawodności i jakości usług

- podnoszą związkowcy.

Tysol.pl cytuje wypowiedź Jarosława Langego, szefa Solidarności w Wielkopolsce. Mówił on podczas dzisiejszej pikiety: - Dzisiaj to, czy firmy i spółki wod.-kan. będą żyły, czy będzie trzeba ogłosić upadłość, leży w rękach Wód Polskich. To, czy ich pracownicy będą mieli zatrudnienie, a ich rodziny życie, zależy od Wód Polskich. To, czy wasze warunki pracy, a szczególnie wynagrodzenia, zostaną utrzymane na tym samym poziomie, też zależy od Wód Polskich.

Przerwy w dostawach wody, brak inwestycji? Związkowcy przestrzegają

Solidarność obawia się, że kryzys finansowy w branży wod.-kan. przełoży się

w najbliższych miesiącach na zwolnienia pracowników, pogorszenie warunków pracy i płacy oraz znaczne pogorszenia poziomu świadczonych usług. Przewidują ograniczenia inwestycji (w tym rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych) i utratę wyspecjalizowanej kadry z branży. Może dojść do obniżenia ciśnienia wody w kranach, wynikającego np. z ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz przerw w dostawach wody. Kolejne obawy dotyczą wydłużonego czasu usuwania wszelkich awarii i rosnącego ryzyka zanieczyszczenia środowiska przez gorszą pracę oczyszczalni ścieków. Związkowcy przestrzegają przed utratą płynności finansowej, a w konsekwencji upadłością firm wodociągowo-kanalizacyjnych.

