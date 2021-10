Dolnośląski samorząd chce stworzyć kolej aglomeracyjną wokół dużych miast

"Dolnoślązacy, w tym wrocławianie, coraz chętniej wybierają kolej, zarówno podróżując po regionie, jak i poruszając się w granicach administracyjnych jego stolicy. Dlatego rozwój i rozbudowa systemu połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej jest wyzwaniem i szansą, którą samorządy powinny wykorzystać. Mam nadzieję, że do organizacji tego przedsięwzięcia zaangażują się wszystkie zainteresowane jego funkcjonowaniem samorządy" - powiedział marszałek Cezary Przybylski.

Dolnośląski samorząd od wielu lat realizuje projekt rewitalizacji linii kolejowych w całym regionie. Wykorzystanie tego potencjału wymaga dodatkowych nakładów finansowych na poprawę infrastruktury kolejowej, poszerzenia oferty przewozowej oraz jej skoordynowania z ofertą poszczególnych gmin, a także zapewnienia możliwie najbardziej komfortowych warunków przejazdów.

"Podejmując dzisiejszą uchwałę, samorząd województwa wyraził wolę współuczestnictwa w tworzeniu zintegrowanego systemu komunikacyjnego w obszarze metropolitalnym największych dolnośląskich miast" - napisano w komunikacie wydanym po sesji sejmiku.

"Regularnie zagęszczamy siatkę połączeń kolejowych, rewitalizujemy linie kolejowe i kupujemy nowy tabor, by jak najbardziej usprawnić komunikację w regionie. Często kursujące pociągi kolei aglomeracyjnej byłyby ważnym uzupełnieniem połączeń regionalnych, ułatwiając mieszkańcom Dolnego Śląska dojazd do stolicy regionu, a wrocławianom dotarcie do innych części województwa, chociażby w celach turystycznych. Kolej to także bardzo dobra alternatywa do podróży samochodem, bo jest tańsza, bardziej ekologiczna i bezpieczniejsza" - powiedział Tymoteusz Myrda, członek zarządu woj. dolnośląskiego odpowiedzialny za transport.