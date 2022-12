Impas w opolskich wodociągach trwa. Kadra kierownicza ostrzega przed masowymi odejściami

Kadra pisze, że ogromnym niepokojem obserwuje sytuację, w jakiej od dłuższego czasu znajduje się spółka. "Z konsternacją przyjęliśmy wiadomość o kolejnym powrocie pana Ireneusza Jakiego na stanowisko prezesa zarządu naszej spółki" - zaznaczają.

26.05.2022r. Ireneusz Jaki został zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa zarządu. Taką uchwałę podjęła rada nadzorcza po tym, jak pracownicy zarzucili prezesowi wieloletni mobbing.

Listę zarzutów rady nadzorczej zawarto w siedmiu punktach. To m.in. trwały konflikt personalny prezesa z pozostałymi członkami zarządu, który uniemożliwia dalszą pracę, czy nielojalne działanie prezesa wobec spółki czy też brak należytej organizacji pracy zarządu w szczególności w zakresie nadzoru nad inwestycją modernizacji oczyszczalni ścieków.

Dodatkowo na sprawę nakłada się konflikt między prezydentem miasta Arkadiuszem Wiśniewskim a europosłem Patrykiem Jakim, synem prezesa WiK.

Czytaj też: Patryk Jaki zapowiada ustawę "Lex Wiśniewski". Konflikt w Opolu nabiera na sile

26.08.2022r. rada nadzorcza ponownie zawiesiła Ireneusza Jakiego na trzy miesiące, rozszerzając poprzednie zarzuty o rekomendacje wynikające z raportu nt. mobbingu przeprowadzonego przez niezależną kancelarię prawną (prezes miał tez wejść nieuprawniony w jego posiadanie), brak absolutorium za rok 2021 czy grożenie członkom Rady Nadzorczej odpowiedzialnością karną;

Jednak 14.10.22r., Sąd Okręgowy w Opolu wydał postanowienie o nieważności uchwały rady nadzorczej i dzięki tej decyzji Ireneusz Jaki wrócił do pracy 18 października.

Już dwa dni później - 20.10.22r., odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, na którym zapadła decyzja o ponownym zawieszeniu prezesa do dnia 30 listopada br., a 7 listopada 2022 roku rada nadzorcza odwołała cały zarząd: Ireneusza Jakiego - i jego zastępców Agnieszkę Maślak oraz Sebastiana Paronia.

Czytaj też: Odwołany Ireneusz Jaki twierdzi, że nadal jest prezesem miejskiej spółki. Pozywa prezydenta Opola

Jednak 1 grudnia br. nastąpiło zabezpieczenie powództwa wobec uchwały odwołującej Ireneusza Jakiego z funkcji prezesa zarządu opolskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja przez Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Opolu. Tym samym Ireneusz Jaki mógł wrócić do pracy, co nastąpiło 6 grudnia br.

Jak piszą kierownicy, destabilizuje to sytuację w WiK, zarówno wpływając negatywnie na atmosferę pracy, aż po brak poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników, jednocześnie budując negatywny wizerunek spółki.

Zwracają uwagę, że prezes nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje zachowania, "które są obecnie przedmiotem postępowań organów, takich jak Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu, Główny Inspektorat Pracy, a także niezależnej komisji antymobbingowej powołanej w naszej spółce przez radę nadzorczą"

Piszą, że powroty prezesa do spółki wprowadzają organizacyjny chaos, utrudniający, a czasem wręcz uniemożliwiają wykonywanie obowiązków przez pracowników w związku poczuciem permanentnego stanu zagrożenia.

Długotrwałe utrzymywanie się tego stanu odbija się - ich zdaniem - w sposób drastyczny na zdrowiu pracowników, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Pracownicy cierpią, m.in. na depresję, inni mają nawracające bóle głowy, jeszcze inni problemy z układem krążenia.

W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do skutecznego i trwałego usunięcia ze struktur spółki Ireneusza Jakiego, spotkać się możemy z sytuacją zwiększonej ilości długotrwałych zwolnień chorobowych kluczowych pracowników oraz kierowników (...).

Nie wyobrażamy sobie, aby taka sytuacja mogła się długo utrzymać bez dotkliwych skutków dla zachowania ciągłości pracy spółki. Z całą stanowczością wskazujemy, że istnieje realne zagrożenie masowego wypowiadania stosunku pracy przez kadrę kierowniczą, a biorąc pod uwagę, że są to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, byłaby to niepowetowana strata dla spółki, grożąca w przyszłości niemożliwością realizacji nawet podstawowych zadań, do których przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest powołane.