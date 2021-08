Jeden z największych takich przetargów. Oddają prywatnym firmom trzecią część rynku

I w takich właśnie okolicznościach ogłaszacie – jak sami mówicie – jeden z największych przetargów na usługi przewozowe w Polsce. Czy on obejmuje całą waszą pracę przewozową?

- To przetarg na część naszej pracy przewozowej – mniej więcej 1/3 całości. Tę część przeznaczamy dla operatorów prywatnych. Pozostałe 2/3 rynku przeznaczamy w drodze powierzenia komunalnym PKM-om. Mają one jeszcze obsługiwać linie metropolitalne, co będzie dodatkową pracą przewozową w systemie. Generalnie proporcja podziału rynku między przewoźników komunalnych i prywatnych będzie mniej więcej zachowana w stosunku do tego, co było do tej pory.

A co się zmieni?

- Odchodzimy od modelu, który zakładał organizację przetargu na pojedyncze linie. Dotychczas działało to w ten sposób, że na jednej linii był jeden operator – teraz będziemy wprowadzać pakiety kilometrów, co sprawi, że operatorów na poszczególnych liniach może być kilku.

Dzięki temu w sytuacji np. zwiększonej liczby zwolnień lekarskich wśród kierowców czy nagłych zdarzeń losowych możemy wprowadzić innego przewoźnika, który obsłuży nam tę linię, więc nie będziemy mieli problemu z zastępowalnością. Taki model zapewnia ogromną elastyczność. To właśnie jedna z lekcji, którą wynieśliśmy z pandemii.

Jak ta zmiana ma wyglądać w praktyce?

- We współpracy z Politechniką Krakowską podzieliliśmy cały nasz rynek na 12 pakietów – pięć z nich przeznaczonych jest dla podmiotów komunalnych, w których GZM jest też udziałowcem, natomiast pozostałe siedem trafi na rynek otwarty.

Te pakiety skonstruowane są mniej więcej na 50 autobusów, przy czym można złożyć ofertę maksymalnie na dwa pakiety. Nie zamykamy nikomu drogi. Obecnie współpracujemy z kilkudziesięcioma prywatnymi przewoźnikami. Część z nich ma pod względem taborowym potencjał, by samodzielnie wystartować, ale inni organizując się w konsorcja, też mają taką możliwość. Być może uda się również przyciągnąć nowe duże podmioty, choć nie chcieliśmy, aby całą tę 1/3 rynku przejął jeden duży podmiot prywatny. Stąd ograniczenie dotyczące liczby pakietów, o obsługę których można występować.

Na ile standardy w obu częściach rynku, tej powierzonej PKM-om i tej oddanej prywatnym podmiotom, będą ujednolicone? Czy nie będzie to skutkować różną jakością obsługi pasażera pod jednym szyldem?

- W obu przypadkach pracujemy na bardzo zbliżonym wzorze umowy. Pewne różnice są – w przypadku przewoźników komunalnych zdecydowaliśmy się na pojazdy z napędem wodorowym, w przypadku przewoźników prywatnych nie mamy takich wymagań, choć mamy wymagania co do wieku pojazdów. Na początek, w pierwszych dwóch latach realizacji usługi, mają być one nie starsze niż 12 lat, przy czym średnia wieku ma być nie większa niż 8 lat. W kolejnych dwóch latach autobusy mają być nie starsze niż 10 lat, a po czterech latach ich wiek nie może przekraczać 8 lat.

Dla porównania powiem, że obecnie najstarszy z autobusów u współpracujących z nami prywatnych przewoźników ma ponad 20 lat. Nasze oczekiwania determinują możliwości finansowe gmin. Zakładamy, że nasze przychody będą się odbudowywały, a wówczas razem z nimi będą rosły też nasze oczekiwania. Chcemy stymulować operatorów do systematycznej wymiany taboru.

Ze specyfikacji zamówienia wynika, że w skład zamawianego taboru mają wchodzić nie tylko autobusy, ale też mniejsze pojazdy. Dlaczego?

- To wynika z tego, że w niektórych miejscowościach zabudowa jest dosyć wąska i duży pojazd się nie zmieści, a jest potrzeba obsłużenia tych obszarów. Bywa też, że na jakiejś linii nie ma aż takiego popytu i wtedy lepiej jest skierować tam mniejsze pojazdy. Musimy zachowywać się bardzo elastycznie.

Czy nie obawiacie się, że rosnące koszty pracy skomplikują realizację tego przetargu?

- Umieściliśmy w tym postępowaniu mechanizm waloryzacji. Przy czym o ile do tej pory te mechanizmy u większości organizatorów opierały się na paliwie oraz inflacji, to w tym przypadku wprowadzamy też element waloryzacji wynagrodzenia. Tak więc jeśli będą następować zmiany wynagrodzeń, to i nasza stawka będzie ulegała korekcie.

Rozmawiamy o taborze, a jak to wygląda z zapleczem kadrowym? Już dziś w mediach społecznościowych przyznajecie, że w ostatnim czasie zdarzały się przypadki braku realizacji niektórych kursów z powodu braku kierowców.

- Ta sfera należy do zarządów poszczególnych spółek. Trudno mi się wypowiadać jednoznacznie o tym, jak zarządy przewoźników przygotowują sobie kadrę rezerwową. My ze swej strony oczekujemy od operatora, który podpisuje z nami umowę, nie tylko taboru, ale całej kompleksowej usługi.

Natomiast w politykę kadrową operatorów staramy się nie wchodzić, choć nie jest też tak, że jako ZTM jesteśmy głusi na problemy kierowców. O tym, że jest dla nas również istotne bezpieczeństwo kierowców, świadczy choćby to, że w specyfikacji ogłoszonego właśnie przetargu zawarliśmy wymóg zatrudniania kierowców na podstawie umowy o pracę. Spotykamy się też z organizacjami związkowymi. Ostatni raz miało to miejsce 13 lipca.

Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w Katowicach mnożą się też pytania o kontrolę tego, kto siada za kierownicą miejskich autobusów.

- Ta sytuacja stanowiła dla nas ogromny wstrząs, ale my nie działamy dorywczo i akcyjnie. Już w 2019 r. podpisaliśmy list intencyjny z Inspekcją Transportu Drogowego i od tego czasu realizujemy wspólnie z nią kontrole. Na nasz wniosek odbyło się już ich 700.

Teraz, po tym zdarzeniu, także z ITD realizujemy w terenie dodatkowe kontrole. Trzeba pamiętać o tym, że ZTM nie jest instytucją, która może weryfikować badania lekarskie czy stan trzeźwości kierowcy. W tym celu prosimy o współpracę odpowiednie służby.

Przy czym nie wszystkie przepisy pozwalają w sposób jednoznaczny Inspekcji czy policji na pewne ingerencje, gdyż mogłoby się to spotkać się z zarzutem o nękanie lub łamanie tajemnicy lekarskiej. Premier zapowiedział w ostatnich dniach, że nastąpi zmiana przepisów – myślę, że nie tylko my, ale też inni organizatorzy transportu bardzo na to liczą, gdyż zwiększy to możliwości jeśli idzie o nadzór.

7 sierpnia rozpoczęły działalność kolejne dwie metrolinie, w sumie jest ich już dziesięć. Jakim do tej pory cieszą się one zainteresowaniem?

- Trochę trudno to jeszcze oceniać, gdyż trafiliśmy na rok pandemiczny. Kiedy projektowaliśmy tę siatkę w 2019 r., nikt nie myślał o koronawirusie. Potrzeby i oczekiwania pasażerów były trochę inne w czasie jej projektowania, a inne w momencie jej faktycznego startu. Monitorujemy jednak, jak wygląda frekwencja i zachowania pasażerów oraz gdzie następują największe wymiany pasażerów.

I co z tego wynika?

- Pasażerowie mają do metrolinii podejście jak do komunikacji dalekobieżnej służącej głównie do przemieszczania się z jednego krańca metropolii na drugi. Szczególnie widać to w przypadku linii szkieletowych, które uruchomiliśmy w pierwszym etapie – np. na trasie z Tarnowskich Gór do Katowic napełnienie autobusu następuje na samym początku, potem ma miejsce duża wymiana w Bytomiu i już docelowo w Katowicach.

Natomiast osoby mieszkające w samych Katowicach już nie wsiadają do tego autobusu. Założyliśmy sobie, że co pół roku – po przeprowadzeniu obserwacji, ankiet, badań napełnienia i rozmów z pasażerami - będziemy te linie korygować. Uruchomienie kolejnych metrolinii nastąpi jesienią.