Jest poważny problem z fotowoltaiką, o którym rzadko się mówi. Chodzi o panele słoneczne

- Oczywiście trzeba też mieć miejsca, w których te panele będą przetwarzane, czyli zakłady lub sieci zakładów. Ważne jest też budowanie świadomości wśród klientów i instalatorów, że to są elektrośmieci, które w Polsce i UE podlegają odpowiednim przepisom i nie można ich tak po prostu wyrzucić na wysypisko - mówi Karbowniczek.

Ekspert: nie ma się czego bać

Niepokoje związane z utylizacją paneli fotowoltaicznych komentuje też Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

- Po pierwsze, 95 proc. wszystkich modułów na rynku to krzem, czyli pierwiastek powszechnie występujący na Ziemi, absolutnie nietoksyczny. To jest piasek, który w żaden sposób niczemu i nikomu nie zagraża. Owszem, był produkowany mały odsetek ogniw z tzw. tellurkiem kadmu, jednak zostały one wycofane z produkcji. Pozostałe elementy obecnie produkowanych paneli takie jak szkło, aluminium czy kauczuk w pełni nadają się do recyklingu. Nie ma żadnych substancji szkodliwych, nie ma żadnych elementów radioaktywnych. To trzeba jasno powiedzieć i wszystkich uspokoić - mówi Wiśniewski.

Przyznaje przy tym, że fotowoltaika będzie generować odpady, ale ich ilość i jakość nie stanowią zagrożenia dla środowiska czy dla składowisk.

- Oczywiście po iluś latach - jak się rozbierze obudowę aluminiową i szkło - zostanie sam monokrystaliczny krzem. On będzie stanowił pewną objętość, którą trzeba będzie zagospodarować, ale to nie są aż tak istotne wartości. Najprościej ten krzem byłoby zawieźć na Saharę i on tam będzie się dobrze czuł, bo to będzie piasek do piasku. Nie widzę żadnych powodów do obawy, jeśli chodzi o recykling. Oczywiście będzie problem składowania, ale nie będą to jakieś wielkie ilości, bo fotowoltaika to materiały cienkowarstwowe. Zajmują duże powierzchnie, ale są cienkie i mają coraz mniejszą masę. Natomiast aluminium i szkło to są elementy, które regularnie recyklingujemy - przekonuje prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Uspokaja też właścicieli gruntów, którzy dzierżawią je pod farmy fotowoltaiczne.

- Gdyby to była dzierżawa pod reaktor jądrowy, to wiadomo, że taki obszar będzie wyłączony z użytkowania. W przypadku paneli fotowoltaicznych jest to zwyczajny demontaż. Konstrukcje nie mają nawet fundamentu, są metalowe, a metal ma swoją wartość, bo to jest wysokiej jakości stal i aluminium. Tutaj wartość tego, co na końcu zostaje, jest większa niż koszt demontażu i utylizacji. To nie jest tak, że zostają tylko koszty. Ja uważam, że to jest zysk - poza tym ziemia pod panelami jest czysta, nieskażona, nie jest wyeksploatowana, będzie świetnie plonowała. To są na koniec same korzyści, a zagrożenia żadnego - przekonuje Wiśniewski.

Obecnie w Polsce nie ma zakładu, który zajmowałby się recyklingiem paneli fotowoltaicznych. Pierwsza taka instalacja w Europie została uruchomiona w 2018 r. we francuskiej miejscowości Rousse. Jego właścicielami są Veolia i PV Cycle. W procesie utylizacji wydziela się szkło, aluminium, krzem oraz materiały przewodzące prąd. W 2018 r. zakład przerobił 1800 ton materiałów, celem jest 4000 ton.

Innowacyjna metoda w opracowaniu

W laboratoriach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstaje innowacyjna metoda recyklingu paneli fotowoltaicznych. Władze uczelni wraz ze spółką technologiczno-badawczą 2loop Tech utworzyły konsorcjum w celu przeprowadzenia badań i działań wdrożeniowych. W skład zespołu badawczo-wdrożeniowego wchodzą naukowcy z Polski, Czech i Słowacji.

- Stajemy przed globalnym wyzwaniem zagospodarowania zużytych paneli fotowoltaicznych - podkreśla prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. - Nasze metody przetwarzania zużytych paneli, opracowane wraz z firmą 2loop Tech, będą nie tylko w 100 proc. ekologiczne, lecz również efektywne ekonomicznie. Dzięki opracowanym technologiom odzyskamy praktycznie wszystko, co możliwe, łącznie z metalami szlachetnymi, takimi jak srebro, w formie umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie - dodaje Cała.

Umowa zakłada opracowanie technologii blisko stuprocentowego recyklingu zużytych paneli fotowoltaicznych. Akademia Górniczo-Hutnicza przeprowadzi badania laboratoryjne oraz opracuje metodę przetwarzania paneli.

Badania przemysłowe odbywać się będą w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Natomiast prace wdrożeniowe oraz uruchomienie prototypowej linii technologicznej nastąpią w zakładzie 2loop Tech w podtoruńskich Czaplach.