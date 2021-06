Jest zgoda na budowę gazociągu w powiecie rawskim

Chodzi o rozbudowę krajowej sieci przesyłowej. W jej ramach Gaz-System planuje realizację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Wronów (dł. około 316 km), który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju.

W ramach III etapu inwestycji powstanie nowy gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Rawa Mazowiecka - Wronów.

Łączna długość sieci w tej części inwestycji to ok. 154 km. Gazociąg będzie przebiegał przez województwo łódzkie, mazowieckie i lubelskie. W Łódzkiem powstanie w powiecie rawskim w gminach: Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice.

Jak zwrócił uwagę ŁUW, wśród korzyści z powstania nowego gazociągu to jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania paliwem gazowym, rozwój lokalnej infrastruktury, bezpieczne dostawy gazu do odbiorców oraz możliwość podłączenia do systemu przesyłowego nowych odbiorców gazu.

"Inwestor spełnił wszystkie wymagane prawem formalności, zatem można było wydać decyzję umożliwiającą proces inwestycyjny. Decyzja wojewody łódzkiego ma charakter natychmiastowej wykonalności" - zaznaczono w komunikacie.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2023 rok.