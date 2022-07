Katowice mają swoich sommelierów… od wody

Woda płynąca z kranów musi spełniać surowe normy, zarówno krajowe, jak i unijne, dlatego też jest poddawana stałej kontroli laboratoryjnej. Jednak mikrobiologiczne i fizykochemiczne analizy parametrów nie są jedynymi, które bierze się pod uwagę. W spółce Katowickie Wodociągi wodę bada się również za pomocą zmysłów, za co odpowiada zespół… sommelierów.

Stała kontrola i poddawanie wody różnego rodzaju badaniom pozwalają mieć pewność, że woda jest zdrowa i wysokiej jakości.

Analizy przeprowadzane są również w przypadku, gdy może dojść do sytuacji wpływającej na jakość – awarii, inwestycji, remontów, spadków ciśnienia czy przekierowania wody.

Analizy przeprowadzane przez sommelierów uzupełniają cały kompleks badań przeprowadzanych na bieżąco przez Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów.



Sommelierzy to osoby zatrudnione w Laboratorium Centralnym Katowickich Wodociągów, które musiały przejść specjalistyczne szkolenia i szereg testów, w tym tych polegających na sprawdzeniu wrażliwości smakowej i zapachowej zgodnie z określoną normą. Zespół odpowiadający za dodatkowe badania – ocenia wodę pod kątem jej smaku oraz zapachu. By testy były wiarygodne, muszą być przeprowadzane w specjalnych warunkach.

- W pracowni analizy sensorycznej musi być zachowana temperatura 23 stopni Celsjusza, z tolerancją odchylenia wynoszącą 2 stopnie. Stanowiska, przy których somellierzy przeprowadzają testy, są oddzielone od siebie boksami, pozbawione okien i wyposażone w oświetlenie, którego parametry określone są w normach. Wszystko po to, by nic ich nie rozpraszało i nie wpływało negatywnie na ich zdolności – mówi Sylwia Morawiecka, analityk Laboratorium Centralnego Katowickich Wodociągów.

- Dodatkowo na godzinę przed analizą nie powinno się spożywać posiłków czy używać perfum, by nie zaburzać pracy kubków smakowych i receptorów węchowych. W pomieszczeniu znajduje się specjalne urządzenie, uruchamiane przed badaniem i pochłaniające wszystkie niepotrzebne zapachy - dodaje.

W trakcie prowadzenia badania zespół analityków potrafi określić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach, podstawowe: zapachy (ziemisty i apteczny, stęchły/gnilny) i smaki (słodki, słony, gorzki, metaliczny, kwaśny i umami). Występowanie jednego z nich nie wyklucza przydatności wody do spożycia. Ważne jest, aby jego intensywność mieściła się w przyjętych granicach (normach), akceptowalnych przez konsumenta.

W przypadku stagnacji, czyli zalegania wody w sieci wewnętrznej budynku, może dojść do pogorszenia jakości wody. W takiej sytuacji smak i zapach będą bardziej wyczuwalny. Wówczas zalecane jest odpuszczenie wody przed jej użyciem.

Laboratorium Centralne na straży zdrowia

Analizy przeprowadzane przez sommelierów uzupełniają cały kompleks badań przeprowadzanych na bieżąco przez Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Do pobierania próbek - w uzgodnieniu z sanepidem - wytypowano 52 lokalizacje rozmieszczone w różnych częściach miasta, co daje pełny obraz o jakości wody na terenie całych Katowic.

Analizy przeprowadzane są również w przypadku, gdy może dojść do sytuacji wpływającej na jakość – awarii, inwestycji, remontów, spadków ciśnienia czy przekierowania wody. Ze względu na to, że Katowice nie posiadają własnych ujęć i kupują wodę od dostawcy hurtowego, przeprowadza się także badania próbek ze studni zakupowych. Kolejne analizy to te wykonywane w przypadku otrzymania zgłoszenia przez odbiorców. Łącznie Laboratorium Katowickich Wodociągów przeprowadza około tysiąca oznaczeń miesięcznie.

Stała kontrola i poddawanie wody różnego rodzaju badaniom pozwalają mieć pewność, że woda jest zdrowa i wysokiej jakości. Dlatego też Katowickie Wodociągi zachęcają do picia wody z kranu, edukują, a także organizują szereg akcji promujących Katowicką Kranówkę i budujących jej markę. Wszystkie inicjatywy stanowią element realizowanej od kilku lat kampanii społecznej „Szluknij się z kokotka”.

- Woda dostarczana przez wodociągi jest znacznie tańsza niż ta butelkowana, którą możemy kupić w sklepach. Oprócz oszczędności finansowych, dochodzą też korzyści ekologiczne. Wystarczy odkręcić kran (czyli kokotek po śląsku) i napełnić wodą kubek czy wielorazowy bidon, by oszczędzić planecie problemów z generowaniem kolejnych plastikowych odpadów - mówi Stanisław Krusz, prezes zarządu spółki Katowickie Wodociągi.

W tym roku Katowickie Wodociągi rozszerzyły kampanię o inicjatywę „Odkręć i napij się!”, skierowaną do uchodźców z Ukrainy, gdzie picie wody z kranu nie jest tak powszechne. By przekonać obywateli Ukrainy do katowickiej wody, wykorzystano dwujęzyczne plakaty oraz ulotki, które pojawiły się w wielu punktach miasta.